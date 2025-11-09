Британія посилює оборону Бельгії після неодноразового вторгнення дронів
Британія терміново направляє експертів та оборонне обладнання до Бельгії після серії небезпечних інцидентів із дронами, які порушили роботу аеропортів та військових об’єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Головнокомандувач британських збройних сил Річард Найтон зазначив, що бельгійська сторона звернулася до Лондона по допомогу після того, як серія дронів змусила тимчасово закривати аеропорти, перенаправляти рейси та призупиняти польоти.
Обладнання та особовий склад уже прямують до Бельгії. Яке саме обладнання відправляють і яка кількість військових залучена - британська сторона поки не розкриває.
Найтон також зазначив, що поки невідомо, хто стоїть за цими польотами безпілотників. Водночас він нагадав, що Росія упродовж останніх років активно використовує елементи "гібридної війни", хоча Москва традиційно заперечує будь-яку причетність.
Дрони паралізували роботу європейських аеропортів
Варто зазначити, що за останній тиждень дрони неодноразово помічали над аеропортами Брюсселя та Льєжа, що призвело до значних перебоїв у повітряному русі.
Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі дрони, але лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".
Подібні інциденти зафіксовано й у Швеції, де аеропорти також тимчасово зупиняли роботу.
У Німеччині вже припускають можливий зв’язок між появою дронів та дискусіями щодо використання заморожених російських активів у бельгійській фінансовій установі Euroclear для фінансування кредиту Україні.
Російські активи
Нагадаємо, що міжнародні партнери України вже тривалий час шукають способи покриття дефіциту державного бюджету на 2025 рік.
Одним із розглянутих варіантів є створення так званого "репараційного кредиту", що дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України.
Водночас, затримка з ухваленням рішень не створює критичних ризиків для держави, оскільки фінансові потреби на поточний рік вже забезпечені.
Відомо також, що Єврокомісія наразі готує новий план фінансування України, а детальніше про можливі варіанти можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.