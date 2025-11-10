ua en ru
Бельгія залучає іноземні війська для боротьби з дронами, - Reuters

Бельгія, Понеділок 10 листопада 2025 20:41
Бельгія залучає іноземні війська для боротьби з дронами, - Reuters Фото: Бельгія залучає іноземні війська для боротьби з дронами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бельгія заручилася допомогою іноземних військ для відстеження та збиття безпілотників, які порушують її повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен минулого тижня заявив, що є припущення, що за вторгненнями дронів стоїть Росія.

За його словами, Бельгія перебуває під пильним наглядом через замороження російських активів у брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear. ЄС запропонував використати ці кошти для фінансування України.

Росія своєю чергою пригрозила "болісною відповіддю", якщо це станеться.

Як повідомляє агентство, французькі та німецькі команди боротьби з безпілотниками прибули до Бельгії, а також 20 спеціалістів Королівських ВПС Великої Британії, які будуть оснащені системами, здатними глушити електронні сигнали, необхідні для роботи безпілотників.

"Ми не знаємо, і бельгійці ще не знають джерела цих безпілотників, але ми допоможемо їм, надавши наше обладнання та можливості", - заявив головнокомандувач збройних сил Британії Річард Найтон.

Невідомі дрони у Бельгії

Нагадаємо, у неділю, 9 листопада, в Бельгії над атомною електростанцією Doel було помічено три безпілотники.

Зазначається, що інцидент жодним чином не вплинув на роботу електростанції, а владу було поінформовано про те, що трапилося.

Це був не перший випадок, коли над Бельгією фіксували невідомі дрони.

Так, вніч на 1 листопада, безпілотники перебували над авіабазою Кляйне-Брогель, де зберігається ядерна зброя США.

За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, дрони шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Ввечері, 4 листопада, біля цієї тієї ж авіабази знову помітили дрони. Бельгійські спецслужби вважають, що за серією інцидентів стоїть іноземна держава, і це найімовірніше - Росія.

Днями в Бельгії відбулося засідання Ради з питань нацбезпеки. За його підсумками було вирішено посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на інциденти з дронами.

Вже 9 листопада стало відомо, що Британія терміново направляє експертів і оборонне обладнання до Бельгії після вищеописаних ситуацій.

