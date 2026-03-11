"Банк на колесах" вперше з’явиться на заході України: де та як працюватиме

На Буковині запрацює перший на заході України мобільний підрозділ "Ощадбанку", який надаватиме банківські послуги у віддалених громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал Ощадбанку.

"Ощадбанк" зазначає, що проєкт реалізується в межах програми "Моя безбар’єрність", мета якої - зробити фінансові послуги доступними для кожного.

У мобільному відділенні клієнти можуть скористатися більшістю стандартних банківських сервісів:

Маршрути та графіки роботи будуть формуватися відповідно до потреб місцевих мешканців .

Транспортний засіб оснащено автономним живленням та супутниковим інтернетом Starlink, що дозволяє йому працювати за будь-яких умов.

Чернівецьку область обрали для пілотного запуску через велику кількість віддалених громад.

В банку зазначили, що спеціально обладнаний броньований автомобіль регулярно приїжджатиме до населених пунктів, де немає стаціонарних відділень .

Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" провів масштабне оновлення цифрових сервісів, спрямоване на підвищення стабільності та швидкості роботи системи.

Крім того, технічні фахівці банку детально пояснили причини тимчасових збоїв у застосунку, які виникали раніше, та надали інструкції щодо їх швидкого усунення.

Також фінустанова зробила важливу заяву щодо терміну дії карток. Картки, термін яких завершився під час воєнного стану, було автоматично продовжено для зручності клієнтів.

Для покращення клієнтського досвіду банк також запровадив сервіс без зайвих комісій, що дозволяє користувачам уникати додаткових витрат при розрахунках.

Додатково в роботу банку було впроваджено систему ШІ-помічників, які допомагають оперативно консультувати користувачів у режимі реального часу.