"Банк на колесах" впервые появится на западе Украины: где и как будет работать

На Буковине заработает первое на западе Украины мобильное подразделение "Ощадбанка", которое будет предоставлять банковские услуги в отдаленных громадах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Ощадбанка.

Как будет работать "банк на колесах"

В банке отметили, что специально оборудованный бронированный автомобиль будет регулярно приезжать в населенные пункты, где нет стационарных отделений.

Черновицкую область выбрали для пилотного запуска из-за большого количества отдаленных общин.

Транспортное средство оснащено автономным питанием и спутниковым интернетом Starlink, что позволяет ему работать в любых условиях.

Маршруты и графики работы будут формироваться в соответствии с потребностями местных жителей.

Какие услуги можно получить

В мобильном отделении клиенты могут воспользоваться большинством стандартных банковских сервисов:

открыть счет или депозит;

получить или перевыпустить карту;

получить пенсию и социальные выплаты;

осуществить денежные переводы;

оплатить коммунальные услуги.

"Ощадбанк" отмечает, что проект реализуется в рамках программы "Моя безбарьерность", цель которой - сделать финансовые услуги доступными для каждого.