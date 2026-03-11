ua en ru
"Банк на колесах" впервые появится на западе Украины: где и как будет работать

15:45 11.03.2026 Ср
2 мин
Банк может приехать прямо в ваше село?
aimg Сергей Козачук
"Банк на колесах" впервые появится на западе Украины: где и как будет работать Фото: "Ощадбанк" запускает "банк на колесах" (t.me/oschadnews)

На Буковине заработает первое на западе Украины мобильное подразделение "Ощадбанка", которое будет предоставлять банковские услуги в отдаленных громадах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Ощадбанка.

Читайте также: Приведет ли захват денег Ощадбанка к дефициту валюты в Украине? Что говорят в НБУ

Как будет работать "банк на колесах"

В банке отметили, что специально оборудованный бронированный автомобиль будет регулярно приезжать в населенные пункты, где нет стационарных отделений.

Черновицкую область выбрали для пилотного запуска из-за большого количества отдаленных общин.

Транспортное средство оснащено автономным питанием и спутниковым интернетом Starlink, что позволяет ему работать в любых условиях.

Маршруты и графики работы будут формироваться в соответствии с потребностями местных жителей.

Какие услуги можно получить

В мобильном отделении клиенты могут воспользоваться большинством стандартных банковских сервисов:

  • открыть счет или депозит;
  • получить или перевыпустить карту;
  • получить пенсию и социальные выплаты;
  • осуществить денежные переводы;
  • оплатить коммунальные услуги.

"Ощадбанк" отмечает, что проект реализуется в рамках программы "Моя безбарьерность", цель которой - сделать финансовые услуги доступными для каждого.

Последние новости "Ощадбанка"

Напомним, ранее "Ощадбанк" провел масштабное обновление цифровых сервисов, направленное на повышение стабильности и скорости работы системы.

Кроме того, технические специалисты банка подробно объяснили причины временных сбоев в приложении, которые возникали ранее, и предоставили инструкции по их быстрому устранению.

Также финучреждение сделало важное заявление относительно срока действия карт. Карточки, срок которых завершился во время военного положения, были автоматически продлены для удобства клиентов.

Для улучшения клиентского опыта банк также ввел сервис без лишних комиссий, что позволяет пользователям избегать дополнительных расходов при расчетах.

Дополнительно в работу банка была внедрена система ИИ-помощников, которые помогают оперативно консультировать пользователей в режиме реального времени.

