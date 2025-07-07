Без комісій і зайвих витрат: "Ощадбанк" запустив важливу новацію для українців

В "Ощадбанку" запустили оновлену кредитну картку "Моя кредитка" та пояснили, хто і як може її оформити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

"Навіть якщо ви не є клієнтом нашого банку", - уточнив Наумов.

При цьому замовити "Мою кредитку" можна у кілька способів:

Голова правління "Ощадбанку" розповів, що оформити картку "Моя кредитка" можуть:

Серед її переваг згадуються такі:

За словами експерта, оновлена кредитна картка "Моя кредитка" - простий і чесний фінансовий інструмент без прихованих умов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що клієнтам державного ощадного банку України - "Ощадбанку" - було продовжено термін дії карток. Однак декому все ж таки може знадобитися звернутися до відділення.

Крім того, на тлі стрімкого зростання шахрайських схем, "Ощадбанк" запровадив нові заходи для посилення автентифікації.

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