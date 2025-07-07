Без комісій і зайвих витрат: "Ощадбанк" запустив важливу новацію для українців
В "Ощадбанку" запустили оновлену кредитну картку "Моя кредитка" та пояснили, хто і як може її оформити.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
Переваги оновленої кредитної картки
За словами експерта, оновлена кредитна картка "Моя кредитка" - простий і чесний фінансовий інструмент без прихованих умов.
Серед її переваг згадуються такі:
- відсутність комісій за зняття готівки та перекази між картками;
- відсутність обов'язкового страхування;
- відсоткова ставка під час пільгового періоду (62 днів для стандартних операцій та до 92 днів - для окремих категорій) - 0,001% на місяць;
- кредитний ліміт - від 5 000 до 400 000 гривень;
- мінімальний щомісячний платіж 5%;
- відсутність витрат на обслуговування, зняття коштів чи поповнення рахунку.
Хто і як може оформити картку "Моя кредитка"
Голова правління "Ощадбанку" розповів, що оформити картку "Моя кредитка" можуть:
- громадяни України віком від 21 до 65 років;
- з постійним джерелом доходу;
- з відсутністю простроченої заборгованості в інших банках.
При цьому замовити "Мою кредитку" можна у кілька способів:
- фізично - у відділеннях "Ощадбанку";
- онлайн - через мобільний застосунок банківської установи.
"Навіть якщо ви не є клієнтом нашого банку", - уточнив Наумов.
Публікація Сергія Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що клієнтам державного ощадного банку України - "Ощадбанку" - було продовжено термін дії карток. Однак декому все ж таки може знадобитися звернутися до відділення.
Крім того, на тлі стрімкого зростання шахрайських схем, "Ощадбанк" запровадив нові заходи для посилення автентифікації.
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