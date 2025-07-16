"Ощадбанк" запустив батл ШІ-помічників: як протестувати й обрати кращого

"Ощадбанк" розпочинає новий проект - запускає власний варіант штучного інтелекту для спілкування з людьми. При цьому українців просять допомогти обрати кращого ШІ-консультанта.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Facebook.

Навіщо "Ощадбанку" штучний інтелект

Посадовець розповів, що сьогодні в "Ощадбанку" розпочинається новий цікавий проект.

"Виглядає він жартівливо, проте насправді є досить серйозним", - зауважив Наумов.

Він пояснив, що йдеться про запуск власного варіанта штучного інтелекту (ШІ) для спілкування з тими, хто хоче більше знати:

про банк;

про банківську систему;

про фінансовий світ в цілому.

Як обрати кращого ШІ-консультанта

Наумов закликав громадян допомогти "Ощадбанку" стати кращим і поспілкуватись із двома "кандидатами на посаду" ШІ-консультанта:

з паном Ощадом;

з Ощадиком.

"Перейшовши за посиланням... ви можете поставити нашому ШІ питання про гроші, яке вас цікавить. І отримати навіть дві відповіді - від двох ШІ", - зауважив очільник банку.

Він пояснив, що одна відповідь - від пана Ощада - буде більш класичною, "у формі банківського скрипта". Інша - від Ощадика - неформальна та з гумором.

"На сторінці проекту ви можете проголосувати за того ШІ-консультанта, який вам сподобався найбільше", - повідомив Наумов.

Уточнюється, що серед усіх, хто протестує сервіс і проголосує за фаворита, "Ощадбанк" розіграє тематичні подарунки.

"Ця активність допоможе нам зрозуміти, як банку розвивати наші діджитал-сервіси і яким чином нам краще спілкуватися з нашими любими клієнтами", - наголосив голова правління "Ощадбанку".

Публікація Наумова (скриншот: facebook.com/sergii.naumov.7)