Чи призведе захоплення грошей Ощадбанку до дефіциту валюти в Україні? Що кажуть у НБУ

Попри захоплення грошей Ощадбанку в Угорщині, очікувати дефіциту валюти в Україні не варто, НБУ проводить обмін безготівки на іноземні купюри у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зазначається, що Національний банк України 9 та 10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для підкріплення кас банків.

Мета таких операцій – запобігти можливому дефіциту. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на труднощі з доставкою готівкової валюти через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку в Угорщині.

В останні дні спостерігався помірний попит на обмін банками готівки. Це може свідчити про те, що банки мають достатній запас готівки.

"Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи", - додали у НБУ.

Також зазначається, що такі операції жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.