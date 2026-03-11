ua en ru
Чи призведе захоплення грошей Ощадбанку до дефіциту валюти в Україні? Що кажуть у НБУ

11:55 11.03.2026 Ср
2 хв
Українські банки не поспішають запасатись готівковою валютою
aimg Костянтин Широкун
Чи призведе захоплення грошей Ощадбанку до дефіциту валюти в Україні? Що кажуть у НБУ Фото: НБУ не очікує дефіциту валюти в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попри захоплення грошей Ощадбанку в Угорщині, очікувати дефіциту валюти в Україні не варто, НБУ проводить обмін безготівки на іноземні купюри у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Читайте також: Українські воїни "підбили" ППО росіян у Криму та на Луганщині: деталі від Генштабу

Зазначається, що Національний банк України 9 та 10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для підкріплення кас банків.

Мета таких операцій – запобігти можливому дефіциту. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на труднощі з доставкою готівкової валюти через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку в Угорщині.

В останні дні спостерігався помірний попит на обмін банками готівки. Це може свідчити про те, що банки мають достатній запас готівки.

"Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи", - додали у НБУ.

Також зазначається, що такі операції жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Що передувало

Нагадаємо, 5 березня два автомобілі Ощадбанку, які супроводжували сім інкасаторів, були безпідставно затримані в Угорщині.

Машини перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота в рамках регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанком.

В той же день Україні вдалось повернути сімох інкасаторів, проте майно все ще в руках угорського режиму Віктора Орбана. В українському МЗС запевнили, що Україна вживе відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій, через затримання українських громадян в Угорщині.

Детальніше про те навіщо Будапешт затримав інкасаторів та чи буде дефіцит валюти в країні через цей інцидент, - у матеріалі РБК-Україна.

