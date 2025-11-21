ua en ru
В "Ощадбанку" зробили важливу заяву про термін дії карток: кому треба перевипустити

П'ятниця 21 листопада 2025 18:04
В "Ощадбанку" зробили важливу заяву про термін дії карток: кому треба перевипустити Фото: "Ощадбанк" запустив оновлену кредитну картку (УНІАН)
Автор: Тетяна Веремєєва

Термін дії платіжних карток "Ощадбанку" автоматично продовжили до 30 червня 2026 року. Йдеться про картки, строк дії яких сплив починаючи з лютого 2022 року.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на голову правління банку Сергія Наумова.

Втім, автоматичне продовження стосується не всіх. Двом категоріям клієнтів потрібно обов’язково отримати нову картку, інакше з 1 січня 2026 року їхні картки буде заблоковано.

Кому не продовжать картку автоматично

За словами Наумова, продовження не відбудеться, якщо:

  • строк дії картки минув з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, і протягом вересня-жовтня 2025 року за нею була хоча б одна операція (успішна або ні) у касі, банкоматі або терміналі будь-якого українського банку;
  • строк дії картки минув з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, але залишок на ній дорівнює нулю, і за останні 6 місяців не було жодної операції.

Користувачам карток із цих категорій потрібно самостійно звернутися до відділення "Ощадбанку" та перевипустити картку заздалегідь, щоб не втратити доступ до коштів із 1 січня 2026 року.

У банку також нагадують: якщо картка вже перевипущена, її можна отримати у зручний час у найближчому відділенні.

Раніше РБК-Україна писало, що "Ощадбанк" запроваджує низку оновлень для клієнтів у листопаді 2025 року. Тепер можна перевипустити картку у цифровому форматі без пластику, а преміальні Visa Platinum та Visa Infinite оформлюватимуться у гривні, доларах і євро.

Також ми розповідали, що "Ощадбанк" представив оновлену кредитну картку "Моя кредитка" та пояснив, хто може її оформити і які переваги вона має.

