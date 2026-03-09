Збій в Ощадбанку: чому не працює застосунок

Зранку на серверах Ощадбанку спрацювали захисні протоколи через підозру хакерської атаки. У найближчу годину усі онлайн-сервіси повинні відновити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ощадбанку.

"Сьогодні, 9 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS-атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені", - заявили у "Ощадбанку".

Зазначається, що триває технічна перевірка всіх систем, протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі.

"Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки", - додали у прес-службі банку.

Оновлення сервісів Ощадбанку

Нагадаємо, раніше Ощадбанк запровадив низку оновлень для клієнтів. Тепер можна перевипустити картку у цифровому форматі без пластику, а преміальні Visa Platinum та Visa Infinite оформлюватимуться у гривні, доларах і євро.

Також ми писали, що Ощадбанк представив оновлену кредитну картку "Моя кредитка" та пояснив, хто може її оформити і які переваги вона має.