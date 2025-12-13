Бабіш заявив, що Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України

Чехія не має наміру брати на себе гарантії фінансування України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

"У нас немає грошей для інших держав. Це (фінансування України - ред.) Європейський союз повинен вирішити іншим способом. Ми їй нічого гарантувати не будемо і не будемо туди направляти гроші", - наголосив Бабіш.

За його словами, Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України.

Бабіш проти допомоги Україні

Нагадаємо, на початку листопада проукраїнський уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали затвердив свою відставку, оскільки зазнав поразки на виборах до нижньої палати парламенту - Палати депутатів.

Перемогу отримала партія ANO під головуванням колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Після цього президент Чехії Петр Павел був змушений доручити Бабішу сформувати уряд. Той вже підписав коаліційну угоду з євроскептичними партіями, що може значно змінити курс країни у відносинах з ЄС та Україною.

9 грудня президент Чехії Петр Павел призначив Бабіша новим прем'єр-міністром.

Він також закликав новий уряд не згортати підтримку України, наголосивши, що це важливо як для безпеки самої Чехії, так і для її майбутніх економічних можливостей.

Зауважимо, що Бабіш раніше неодноразово критикував чеську снарядну ініціативу для України.

Ба більше, за його словами, вона має бути скасована.

Водночас президент Чехії Петр Павел вважає, що Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України, оскільки це призведе до серйозних наслідків.

На його думку, якщо Чехія скасує таку ініціативу, вона "нашкодить насамперед собі". Крім того, негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей.

Крім того, Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні. Лідер руху ANO пообіцяв "не давати Україні на зброю жодної крони". Він наголосив, що Чехія допомагала Україні безпосередньо, а тепер допомога надаватиметься через ЄС.