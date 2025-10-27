ua en ru
Президент Чехії доручив Андрею Бабішу сформувати новий уряд

Чехія, Понеділок 27 жовтня 2025 21:33
Президент Чехії доручив Андрею Бабішу сформувати новий уряд Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Чехії Петр Павел в понеділок, 27 жовтня, доручив лідеру руху ANO Андрею Бабішу сформувати новий уряд.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Deutsche Welle з посиланням на AFP та Reuters.

Чеський президент закликав Бабіша представити склад уряду, який "жодним чином не послаблює принципи демократичної держави, закріплені в Конституції Чеської Республіки".

Видання пише, що лідер руху ANO вже розпочав переговори з ультраправою партією "Свобода і пряма демократія" (SPD) та правопопулістською партією "Автомобілісти за себе". За словами Бабіша, він збирається сформувати уряд до середини грудня.

Партії працюватимуть над спільною програмою уряду. Прогнозується, що вона призведе до збільшення бюджетних витрат, зменшення військової підтримки України, а також рішучішої опозиції міграційній і кліматичній політиці ЄС.

Нагадаємо, на початку жовтня в Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Після підрахунку понад 97% голосів, перемогу здобула партія ANO під головуванням колишнього прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Після цього чеський прем'єр-міністр Петр Фіала визнав поразку своєї коаліції SPOLU на парламентських виборах і привітав рух ANO із перемогою.

Зазначимо, Андрей Бабіш раніше піддавав критиці чеську снарядну ініціативу для України. Політик вважає, що вона має бути скасована.

Нещодавно Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні. Лідер руху ANO пообіцяв "не давати Україні на зброю жодної крони". Він наголосив, що Чехія допомагала Україні безпосередньо, а тепер допомога надаватиметься через ЄС.

