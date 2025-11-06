Проукраїнський уряд Фіали у Чехії подав у відставку

Сьогодні, 6 листопада, проукраїнський уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали затвердив свою відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

Фіала у розмові з журналістами заявив, що 6 листопада особисто передасть президентові заяву про відставку .

Лідер руху ANO Андрей Бабіш проводить переговори щодо формування наступного уряду з ультраправою партією "Свобода і пряма демократія" (SPD) та правопопулістською партією "Автомобілісти за себе".

Згідно із конституцією Чехії, президент Петр Павел прийме відставку уряду Фіали. Нинішні міністри тимчасово продовжать виконувати свої обов'язки до призначення нового уряду .

Нагадаємо, в Чехії обрали новим лідером нижньої палати парламенту лідера правопопулістської антиукраїнської партії SPD Томіо Окамуру. 107 депутатів підтримали його кандидатуру, а 81 депутат виступив проти.

На початку жовтня в Чехії пройшли вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Перемогу отримала партія ANO під головуванням колишнього прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Чеський лідер Петр Павел був змушений доручити Бабішу сформувати уряд. Той вже підписав коаліційну угоду з євроскептичними партіями, що може значно змінити курс країни у відносинах з ЄС та Україною.

Зокрема Бабіш заявляв про наміри скоротити допомогу Україні та знищити економічно вигідну для Чехії "снарядну ініціативу", яка надає Києва боєприпаси.

Крім цього, Бабіш може увійти до "антиукраїнського альянсу", який хоче сформувати друг російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан.