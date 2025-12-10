Президент Чехії застеріг новий уряд від згортання допомоги Україні
Президент Чехії Петр Павел закликав новий уряд не згортати підтримку України, наголосивши, що це важливо як для безпеки самої Чехії, так і для її майбутніх економічних можливостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.
Під час зустрічі з представниками Ліберця глава держави наголосив, що припинення підтримки України було б стратегічною помилкою.
Дана заява була озвучена на тлі формування нової коаліції в уряді, адже партії ANO, SPD та "Мотористи" вже заявили про необхідність перегляду підтримки України з боку Чехії. Так, напередодні спікер Палати депутатів Томіо Окамура (SPD) заявив журналістам, що SPD бажає припинити будь-яке надсилання грошей Україні та чеську ініціативу щодо боєприпасів.
Водночас Петр Павел вважає, що Чехія має продовжувати підтримувати Україну не лише з ідеологічних, а й з практичних причин, оскільки згортання допомоги позбавить Чехію майбутніх можливостей у відбудові України та знизить рівень її власної безпеки.
"Навіть якби відкинути солідарність, принципи й цінності та дивитися на ситуацію лише прагматично, припиняти підтримку України зараз - абсолютно нелогічно. Адже це закрило б нам шлях до майбутньої співпраці у відбудові України, яка рано чи пізно розпочнеться. Тому навіть ті, хто не вважає за потрібне допомагати країні, на яку напали, мають розуміти: підтримка України зміцнює і нашу безпеку в майбутньому та відкриває значні економічні можливості", - зазначив президент.
Крім того, за його словами, після завершення війни розпочнеться масштабний процес відновлення, і країни, які виявили солідарність із Києвом, матимуть більше шансів долучитися до цього процесу та отримати від нього економічні вигоди.
"Тому я намагаюся пояснити всім, хто сумнівається у необхідності продовження допомоги Україні, що підтримувати її - у наших власних інтересах. Успішне завершення війни та справедливі для України мирні переговори важливі не лише з погляду безпеки, а й з економічної точки зору. Адже допомога Україні зараз означає не лише майбутні гарантії безпеки для нас, а й нові економічні можливості. І саме про це нам потрібно думати", - додав Петр Павел.
Отож, з точки зору президента, прагматичний підхід доводить необхідність продовження підтримки.
Раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що перемога Росії у війні проти України стане поразкою для усього Заходу.
До речі, Чехія скасувала модернізацію танків Т-72 для передачі Україні через технічні проблеми з системою управління вогнем.