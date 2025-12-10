ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Президент Чехії застеріг новий уряд від згортання допомоги Україні

Чехія, Середа 10 грудня 2025 18:27
UA EN RU
Президент Чехії застеріг новий уряд від згортання допомоги Україні Фото: Президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Чехії Петр Павел закликав новий уряд не згортати підтримку України, наголосивши, що це важливо як для безпеки самої Чехії, так і для її майбутніх економічних можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

Під час зустрічі з представниками Ліберця глава держави наголосив, що припинення підтримки України було б стратегічною помилкою.

Дана заява була озвучена на тлі формування нової коаліції в уряді, адже партії ANO, SPD та "Мотористи" вже заявили про необхідність перегляду підтримки України з боку Чехії. Так, напередодні спікер Палати депутатів Томіо Окамура (SPD) заявив журналістам, що SPD бажає припинити будь-яке надсилання грошей Україні та чеську ініціативу щодо боєприпасів.

Водночас Петр Павел вважає, що Чехія має продовжувати підтримувати Україну не лише з ідеологічних, а й з практичних причин, оскільки згортання допомоги позбавить Чехію майбутніх можливостей у відбудові України та знизить рівень її власної безпеки.

"Навіть якби відкинути солідарність, принципи й цінності та дивитися на ситуацію лише прагматично, припиняти підтримку України зараз - абсолютно нелогічно. Адже це закрило б нам шлях до майбутньої співпраці у відбудові України, яка рано чи пізно розпочнеться. Тому навіть ті, хто не вважає за потрібне допомагати країні, на яку напали, мають розуміти: підтримка України зміцнює і нашу безпеку в майбутньому та відкриває значні економічні можливості", - зазначив президент.

Крім того, за його словами, після завершення війни розпочнеться масштабний процес відновлення, і країни, які виявили солідарність із Києвом, матимуть більше шансів долучитися до цього процесу та отримати від нього економічні вигоди.

"Тому я намагаюся пояснити всім, хто сумнівається у необхідності продовження допомоги Україні, що підтримувати її - у наших власних інтересах. Успішне завершення війни та справедливі для України мирні переговори важливі не лише з погляду безпеки, а й з економічної точки зору. Адже допомога Україні зараз означає не лише майбутні гарантії безпеки для нас, а й нові економічні можливості. І саме про це нам потрібно думати", - додав Петр Павел.

Отож, з точки зору президента, прагматичний підхід доводить необхідність продовження підтримки.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що перемога Росії у війні проти України стане поразкою для усього Заходу.

До речі, Чехія скасувала модернізацію танків Т-72 для передачі Україні через технічні проблеми з системою управління вогнем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Військова допомога Війна в Україні
Новини
Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня
Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті