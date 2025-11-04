Чехія готується до нових суперечок з ЄС? Бабіш сформував коаліцію з євроскептиками

Переможець виборів у Чехії Андрій Бабіш підписав коаліційну угоду з євроскептичними партіями, що може змінити курс країни у відносинах з ЄС та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Лідер чеського руху ANO, мільярдер і колишній прем’єр-міністр Андрій Бабіш після чотирьох років опозиції знову опинився на порозі прем’єрського кабінету.

Раніше він уже заявляв, що планує сформувати кабінет до середини грудня, а тому 71-річний політик, який уже очолював уряд у 2017–2021 роках, взявся за негайне формування коаліції.

В понеділок, 3 листопада він підписав коаліційну угоду з двома партіями - "Свобода і пряма демократія" (СДПН) Томіо Окамури та "Автомобілісти" Петра Мачінки. Цей союз, швидше за все, означатиме посилення у ЄС популістського та євроскептичного табору, який обстоює обмеження впливу Брюсселя, виступає проти кліматичної політики Євросоюзу та закликає до зменшення міграції.

Курс на ізоляцію від ЄС і скорочення допомоги Україні

Однією з найсуперечливіших частин майбутнього курсу Бабіша є його позиція щодо війни в Україні.

Лідер ANO пообіцяв припинити будь-яку фінансову допомогу Києву з чеського бюджету, а також згорнути програму постачання боєприпасів, яку Чехія координувала разом із партнерами. Хоча президент Петр Павел закликав зберегти підтримку України, нова коаліція не включила це питання до своєї програми.

Критика політики ЄС і кліматичних ініціатив

У коаліційній угоді сторони прямо називають "нестійким" план ЄС щодо декарбонізації в межах "Зеленої угоди" та виступають проти заборони на продаж автомобілів із бензиновими двигунами з 2035 року. Такі заяви свідчать про можливі юридичні та політичні конфлікти Чехії з Брюсселем.

Бабіш наголосив, що не ставить під сумнів членство країни в ЄС чи НАТО, але прагне, щоб Євросоюз "керувався державами-членами, а не Єврокомісією". За його словами, Чехія буде "боротися за свої інтереси" у рамках європейських і натівських структур.

Економічні обіцянки без фінансового підґрунтя

Новий уряд обіцяє скорочення податків, підвищення зарплат у державному секторі та субсидії на енергоносії. Економісти застерігають, що такі кроки можуть призвести до зростання бюджетного дефіциту, який уряд попередників скоротив із 5% до 2% ВВП.

Попри це, коаліція заявляє, що планує утримувати дефіцит у межах дозволених 3% ВВП ЄС, а також не запроваджуватиме євро. Більше того, партнери хочуть закріпити в конституції статус чеської крони як національної валюти.

Зазначимо, що Андрій Бабіш є давнім союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і прихильником тіснішої співпраці у межах Вишеградської групи (Чехія, Угорщина, Словаччина, Польща). Однак цей альянс нині розділений через розбіжності у ставленні до війни в Україні - поки Польща підтримує Київ, Угорщина та Словаччина займають більш проросійські позиції.

Прихід до влади Бабіша, на думку політологів, являється серйозним викликом для єдності Європейського Союзу.