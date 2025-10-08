"Не дамо жодної крони": Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні

У разі формування уряду Чехії на чолі з партією-переможцем виборів ANO, бюджетні гроші на зброю для України не виділятимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny , яке цитує лідера політсили Андрея Бабіша.

Під час пресконференції в середу, 8 жовтня, він прокоментував свою позицію щодо "снарядної ініціативи" для України.

"Якщо ми будемо в уряді, то скажемо чеським збройовим заводам: ви хочете експортувати зброю в Україну? Ми не маємо проблем", - йдеться у його заяві.

Бабіш наголосив, що Чехія вносить "60 мільярдів до бюджету Євросоюзу", який надає допомогу Україні.

"Ми не дамо Україні на зброю (з бюджету - ред.) жодної крони. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомагали Україні безпосередньо, а тепер допомога буде надаватися через ЄС", - заявив він.