"Не дамо жодної крони": Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні
У разі формування уряду Чехії на чолі з партією-переможцем виборів ANO, бюджетні гроші на зброю для України не виділятимуться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny, яке цитує лідера політсили Андрея Бабіша.
Під час пресконференції в середу, 8 жовтня, він прокоментував свою позицію щодо "снарядної ініціативи" для України.
"Якщо ми будемо в уряді, то скажемо чеським збройовим заводам: ви хочете експортувати зброю в Україну? Ми не маємо проблем", - йдеться у його заяві.
Бабіш наголосив, що Чехія вносить "60 мільярдів до бюджету Євросоюзу", який надає допомогу Україні.
"Ми не дамо Україні на зброю (з бюджету - ред.) жодної крони. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомагали Україні безпосередньо, а тепер допомога буде надаватися через ЄС", - заявив він.
Нагадаємо, Андрій Бабіш раніше неодноразово критикував чеську снарядну ініціативу для України. На його думку, вона має бути скасована.
Водночас президент Чехії Петр Павел вважає, що Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України, оскільки це призведе до серйозних наслідків.
На його думку, якщо Чехія скасує таку ініціативу, вона "нашкодить насамперед собі". Крім того, негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей.