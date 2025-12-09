Бабіш - новий прем’єр Чехії: хто він та які неоднозначні заяви робив про Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що Бабіш прийме владу у проукраїнського правоцентристського уряду після призначення повного складу кабінету міністрів, яке очікується наступного тижня.

Зазначається, що 71-річний Бабіш повертається до влади після чотирьох років перебування в опозиції, протягом яких він перейшов від ліберальних поглядів до європейських крайніх правих сил, приєднавшись до "Патріотів за Європу" в Європейському парламенті.

До його кабінету міністрів увійдуть ультраправа, антиєвропейська та проросійська партія СДПН, а також партія "Автомобілісти за себе", основним порядком денним якої є протидія кліматичній політиці ЄС.

Під час церемонії Павел звернувся до Бабіша з проханням підтримувати міцні відносини з ЄС та НАТО в нинішніх умовах безпеки.

"Нам потрібно вирішити низку питань, які будуть неприємними для громадськості, вимагатимуть не лише бачення, а й мужності, вимагатимуть не ставити під сумнів наші зв'язки з ЄС та НАТО, а також конструктивного підходу", – сказав він.

Перші кроки на новій посаді

Бабіш сказав, що хоче захищати чеські інтереси вдома та за кордоном, а також щоб його кабінет був призначений вчасно, щоб він міг взяти участь у саміті лідерів ЄС 18-19 грудня.

"Ми запропонуємо ЄС також вирішити інші питання, не лише допомогу Україні, але й питання щодо енергетики, податку на додану вартість та витоків тарифів. ЄС занадто багато дбає про витрати та мало про доходи", – сказав Бабіш.

Раніше Бабіш неодноразово критикував інституції ЄС і віддавав перевагу спілкуванню з національними лідерами в Європейській Раді. Він пообіцяв відхилити міграційну політику ЄС та план розширення платежів за викиди вуглецю на опалення домогосподарств та автомобільне паливо.

Як зміниться допомога Україні

Він також пообіцяв скоротити військову допомогу Україні з національного бюджету та заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу щодо боєприпасів, яка закуповує великокаліберні боєприпаси для України з усього світу.

Бабіш заявив, що схема була непрозорою та завищеною, але не зайняв чіткої позиції щодо майбутнього проекту, який має сильну підтримку президента.

Павел призначив нового прем'єр-міністра після того, як Бабіш минулого тижня заявив, що передасть свій основний актив Agrofert, групу з понад 200 компаній у хімічній, харчовій, сільськогосподарській та інших сферах, до трастової структури для вирішення конфлікту інтересів, який він мав би на посаді.

Підозри у корупції

Бабішу також закидають звинувачення в отриманні субсидії ЄС у розмірі 2 млн євро на допомогу в будівництві конференц- та розважального центру біля Праги, яка, за словами прокурорів, була заявлена ​​шахрайським шляхом.

Бабіш повернув суму, але заперечує будь-які правопорушення. Апеляційний суд скасував його виправдувальний вирок у цій справі та призначив повторний розгляд справи, але Бабіш може уникнути повторного голосування, якщо парламент, контрольований його союзниками, проголосує за те, щоб не знімати з нього недоторканність.