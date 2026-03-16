Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову

В Україні розпочали справу щодо стрімкого зростання цін на АЗС. Якщо будуть виявлені порушення, АЗС можуть загрожувати штрафи.

Про це йдеться у відповіді Антимонопольного комітету України (АМКУ) на запит РБК-Україна .

Чому почали розслідування

На початку березня 2026 року на ринку зафіксували різке зростання роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне пальне у більшості мереж. Через це АМКУ направив операторам АЗС вимоги надати пояснення, розрахунки та документи, які б обґрунтовували таке подорожчання.

Попередній аналіз показав, що на вартість впливає низка об'єктивних факторів:

ситуація на міжнародних ринках

різке зростання попиту

скорочення пропозиції

податки

логістика

курс валют

Проте наявність цих чинників сама по собі не виключає можливої змови учасників ринку, зазначили в АМКУ.

Деталі справи та можливі штрафи

З огляду на це, 9 березня комітет офіційно розпочав розгляд справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. Перелік конкретних мереж-відповідачів наразі визначається за результатами подальшого опрацювання матеріалів.

Якщо порушення законодавства про захист економічної конкуренції буде доведено, компаніям загрожують жорсткі санкції. Законом передбачено накладення штрафів у розмірі до 10% доходу (виручки) мережі від реалізації продукції за останній звітний рік. Також АМКУ може надати компаніям обов'язкові для розгляду рекомендації.

Що кажуть в уряді

Сьогодні, 16 березня, уряд провів нараду з операторами паливного ринку, повідомила прем'єр Юлія Свириденко.

"Представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу", - розповіла вона.

Водночас Свириденко доручила керівництву АМКУ та Держпродспоживслужби продовжити спостерігати за цінами на українському ринку і реагувати у випадку порушень.