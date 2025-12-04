Бабіш офіційно стане прем'єр-міністром Чехії: Павел дав "зелене світло"
Президент Чехії Петр Павел сьогодні, 4 грудня, заявив, що погодився призначити Андрея Бабіша, лідера руху ANO, прем'єр-міністром країни. Раніше цьому заважав конфлікт інтересів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Петра Павела в соцмережі X.
Чеський лідер подякував Бабішу за "чіткий і зрозумілий спосіб", у який він вирішив свій конфлікт інтересів.
"Тому я вирішив призначити його на посаду прем'єр-міністра у вівторок, 9 грудня, о 9 годині. Таким чином я поважаю результати виборів до Палати депутатів Парламенту та хід переговорів щодо формування коаліційного уряду", - написав Павел.
Бабіш є мільярдером і власником холдингу Agrofert, який отримує субсидії від Євросоюзу. Його призначення прем'єром Чехії, яка країною-членом ЄС, викликало б конфлікт інтересів.
Сьогодні ввечері лідер руху ANO повідомив, що передає Agrofert в управління трасту і більше не матиме з компанією нічого спільного.
Нагадаємо, на початку листопада проукраїнський уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали затвердив свою відставку, оскільки зазнав поразки на виборах до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Перемогу отримала партія ANO під головуванням колишнього прем'єр-міністра Бабіша.
Після цього президент Чехії Петр Павел був змушений доручити Бабішу сформувати уряд. Той вже підписав коаліційну угоду з євроскептичними партіями, що може значно змінити курс країни у відносинах з ЄС та Україною.
Зазначимо, Андрей Бабіш раніше піддавав критиці чеську снарядну ініціативу для України. Політик вважає, що вона має бути скасована.
Крім того, Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні. Лідер руху ANO пообіцяв "не давати Україні на зброю жодної крони". Він наголосив, що Чехія допомагала Україні безпосередньо, а тепер допомога надаватиметься через ЄС.