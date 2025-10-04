На виборах у Чехії порахували майже всі голоси: чи перемагає "чеський Трамп"
У п'ятницю та суботу (3-4 жовтня) у Чехії відбулися парламентські вибори. Наразі вже підраховано майже всі голоси і відомо, які партії увійдуть до нового парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал CT24.
За даними сервісу, станом на 18:57 підраховано 97,13% голосів, а явка становила 68,78%. Згідно з нинішніми результатами, до нового парламенту увійдуть 6 партій.
Лідером у цьому списку є рух ANO - політсила чеського олігарха та експрем'єра Андрія Бабіша, який виступає проти допомоги Україні.
Слідом за нею йде коаліція партій SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали.
Отже, станом на 18:57 результати такі:
- у партії ANO - 35,15% (82 мандати);
- SPOLU отримує - 22,90% (51 мандат);
- STAN має - 11,08% (22 мандати);
- партія Pirati отримала - 7,89% (16 мандатів);
- SPD має - 7,89% (16 мандатів);
- у Motoriste - 6,82% (13 мандатів).
Зазначимо, що за нинішніми розкладами партія Бабіша перемагає і стане найбільшою в парламенті. Однак для більшості необхідно набрати 101 мандат.
З урахуванням нинішньої ситуації, у ANO не буде стільки людей, і цього не буде навіть з урахуванням очевидної партії-союзника SPD.
Загалом до парламенту обирають 200 депутатів, і зараз ANO і SPD сукупно можуть мати 98 мандатів.
"Чеський Трамп"
Нагадаємо, що колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша, який є лідером ANO, називають "чеським Трампом".
Зокрема, він обіцяв радикальні зміни в економіці та скорочення військової допомоги Україні. Каже, що відкритий для альянсів із партіями, які виступають проти подальшої допомоги нашій країні.
Відомо, що він хоче покласти край "чеській ініціативі" з постачання артилерійських снарядів для ЗСУ, яку фінансує Захід.
Також деякі експерти кажуть, що за часів Бабіша розвороту Праги на схід не буде, однак не виключено відновлення зіпсованих стосунків із Росією.
Крім того, низка західних аналітиків вважають, що він може стати третім "антиєвропейським агітатором" у Європі, разом з Угорщиною і Словаччиною, що може вплинути на підтримку України з боку ЄС.
Раніше РБК-Україна повідомляло, якою може бути майбутня коаліція в чеському парламенті і чого чекати від цих виборів. Детальний розбір - читайте в нашому матеріалі.