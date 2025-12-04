ua en ru
Бабиш официально станет премьер-министром Чехии: Павел дал "зеленый свет"

Чехия, Четверг 04 декабря 2025 22:57
Бабиш официально станет премьер-министром Чехии: Павел дал "зеленый свет" Фото: лидер политсилы ANO Андрей Бабиш (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Чехии Петр Павел сегодня, 4 декабря, заявил, что согласился назначить Андрея Бабиша, лидера движения ANO, премьер-министром страны. Ранее этому мешал конфликт интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Петра Павела в соцсети X.

Чешский лидер поблагодарил Бабиша за "четкий и понятный способ", которым он решил свой конфликт интересов.

"Поэтому я решил назначить его на должность премьер-министра во вторник, 9 декабря, в 9 часов. Таким образом я уважаю результаты выборов в Палату депутатов Парламента и ход переговоров по формированию коалиционного правительства", - написал Павел.

Бабиш является миллиардером и владельцем холдинга Agrofert, который получает субсидии от Евросоюза. Его назначение премьером Чехии, которая является страной-членом ЕС, вызвало бы конфликт интересов.

Сегодня вечером лидер движения ANO сообщил, что передает Agrofert в управление трасту и больше не будет иметь с компанией ничего общего.

Напомним, в начале ноября проукраинское правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы утвердило свою отставку, поскольку потерпело поражение на выборах в нижнюю палату парламента - Палату депутатов. Победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра Бабиша.

После этого президент Чехии Петр Павел был вынужден поручить Бабишу сформировать правительство. Тот уже подписал коалиционное соглашение с евроскептическими партиями, что может значительно изменить курс страны в отношениях с ЕС и Украиной.

Отметим, Андрей Бабиш ранее подвергал критике чешскую снарядную инициативу для Украины. Политик считает, что она должна быть отменена.

Кроме того, Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине. Лидер движения ANO пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны". Он отметил, что Чехия помогала Украине непосредственно, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС.

Чехия
Новости
