Бабиш официально станет премьер-министром Чехии: Павел дал "зеленый свет"

Президент Чехии Петр Павел сегодня, 4 декабря, заявил, что согласился назначить Андрея Бабиша, лидера движения ANO, премьер-министром страны. Ранее этому мешал конфликт интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Петра Павела в соцсети X .

Чешский лидер поблагодарил Бабиша за "четкий и понятный способ", которым он решил свой конфликт интересов.

"Поэтому я решил назначить его на должность премьер-министра во вторник, 9 декабря, в 9 часов. Таким образом я уважаю результаты выборов в Палату депутатов Парламента и ход переговоров по формированию коалиционного правительства", - написал Павел.

Бабиш является миллиардером и владельцем холдинга Agrofert, который получает субсидии от Евросоюза. Его назначение премьером Чехии, которая является страной-членом ЕС, вызвало бы конфликт интересов.

Сегодня вечером лидер движения ANO сообщил, что передает Agrofert в управление трасту и больше не будет иметь с компанией ничего общего.