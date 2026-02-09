Б'ють по людях та потягах: РФ розгорнула системний терор залізниці на півночі України

Росія посилила удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України - дрони вразили локомотив, дизель-поїзд та колії на Сумщині й Чернігівщині, поранивши працівника залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.
За його даними, на станції Конотоп ворожий безпілотник вразив локомотив, який мав приєднатися до пасажирського поїзда. А поблизу станції Терещенська пошкоджено залізничну колію, через що рух тимчасово обмежували для проведення ремонтних робіт.
Відомо, що один із безпілотників влучив у службовий автомобіль залізничників, які прямували для відновлення колії. Один працівник отримав осколкові поранення та був госпіталізований, інших членів бригади евакуювали.
На Чернігівщині, на станції Сновськ, внаслідок атаки було уражено дизель-поїзд. Пожежу оперативно ліквідували, наразі тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено.
Рятувальники показали наслідки атаки російських військ на залізницю у Сумській області, зокрема у Конотопському районі. Внаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Зокрема, протягом кількох днів російські війська тероризували Конотоп.
А 27 січня окупанти атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп-Харків-Барвінкове" у Харківській області, внаслідок чого загинули та постраждали пасажири.
Після цього "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення в Харківській області.
У ніч на 8 лютого російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області, через що було скасовано низку поїздів.
Раніше "Укрзалізниця" також обмежила рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям на тлі атак на інфраструктуру та фіксації ворожих безпілотників поблизу маршрутів. За останні дні російські дрони завдали щонайменше семи ударів по об’єктах залізниці в Україні.