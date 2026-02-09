UA

Б'ють по людях та потягах: РФ розгорнула системний терор залізниці на півночі України

Фото: наслідки ударів РФ по залізниці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Росія посилила удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України - дрони вразили локомотив, дизель-поїзд та колії на Сумщині й Чернігівщині, поранивши працівника залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Читайте також: Затримки й автобуси через обстріли: в яких областях поїзди УЗ курсують сьогодні інакше

Удари по станціях і коліях

За його даними, на станції Конотоп ворожий безпілотник вразив локомотив, який мав приєднатися до пасажирського поїзда. А поблизу станції Терещенська пошкоджено залізничну колію, через що рух тимчасово обмежували для проведення ремонтних робіт.

Є поранений працівник

Відомо, що один із безпілотників влучив у службовий автомобіль залізничників, які прямували для відновлення колії. Один працівник отримав осколкові поранення та був госпіталізований, інших членів бригади евакуювали.

Пошкоджено дизель-поїзд

На Чернігівщині, на станції Сновськ, внаслідок атаки було уражено дизель-поїзд. Пожежу оперативно ліквідували, наразі тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено.

У ДСНС показали наслідки

Рятувальники показали наслідки атаки російських військ на залізницю у Сумській області, зокрема у Конотопському районі. Внаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Ситуація на залізниці

Зокрема, протягом кількох днів російські війська тероризували Конотоп.

А 27 січня окупанти атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп-Харків-Барвінкове" у Харківській області, внаслідок чого загинули та постраждали пасажири.

Після цього "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення в Харківській області.

У ніч на 8 лютого російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області, через що було скасовано низку поїздів.

Раніше "Укрзалізниця" також обмежила рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям на тлі атак на інфраструктуру та фіксації ворожих безпілотників поблизу маршрутів. За останні дні російські дрони завдали щонайменше семи ударів по об’єктах залізниці в Україні.

