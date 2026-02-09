ua en ru
Пн, 09 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Затримки й автобуси через обстріли: в яких областях поїзди УЗ курсують сьогодні інакше

Понеділок 09 лютого 2026 10:22
UA EN RU
Затримки й автобуси через обстріли: в яких областях поїзди УЗ курсують сьогодні інакше УЗ поділилась оперативним статусом руху поїздів 9 лютого у чотирьох областях (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Через ворожі обстріли залізничної інфраструктури на деяких напрямках у різних областях України можливі затримки поїздів УЗ. На окремих ділянках пасажирів задля безпеки перевозитимуть автобусами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Читайте також: РФ б'є по залізниці: на Запоріжжі дрон атакував станцію та пошкодив локомотив (фото)

Сумська і Чернігівська області

Станом на 09:08 понеділка, 9 лютого, українцям повідомили про нові ворожі обстріли залізничної інфраструктури, внаслідок чого було пошкоджено:

  • локомотив;
  • контактну мережу.

"Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях", - додали у компанії.

З огляду на таку ситуацію, прямувати із затримками можуть поїзди:

  • "Суми - Київ";
  • "Суми - Харків".

Оперативні зміни можливі також:

  • у регіональному сполученні;
  • у приміському сполученні.

Харківська область

У Харківській області України ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищеного ризику.

"Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об'їздом", - наголосили в "Укрзалізниці".

Запорізька область

У регіоні Запоріжжя триває посилений моніторинг безпекової ситуації.

"Залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і застосовувати автобусні трансфери", - пояснили в УЗ.

Тим часом пасажирів попросили уважно слухати інструкції:

  • поїзних бригад;
  • вокзальних стюардів.

Хто допомагає УЗ з трансферами та евакуацією

Насамкінець, у компанії подякували БФ "Проліска" за допомогу:

  • з автобусними трансферами на запорізькому та краматорському напрямках;
  • за надійне плече в евакуації цивільних з Донецької області до евакорейсів УЗ на Харківщині.

Уточнюється, що під час трансферів команда "Проліски" допомагає з організацією посадки та реєстрацією пасажирів на борту.

"Продовжуємо рух і пріоритезуємо безпеку", - підсумували в "Укрзалізниці".

Затримки й автобуси через обстріли: в яких областях поїзди УЗ курсують сьогодні інакшеПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що ворожі сили неодноразово завдавали системних ударів по залізничній інфраструктурі України.

Спершу під прицілом опинилися північні регіони - Чернігівська та Сумська області. Там російські війська цілеспрямовано тероризували працівників залізниці.

Так, наприклад, РФ кілька днів поспіль тероризувала Конотоп.

27 січня російські війська атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" (у Харківській області). Ворожий удар призвів до загибелі й травмування багатьох пасажирів.

Паралельно з цим "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини поїздів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення у Харківській області.

Вночі 8 лютого російські війська вкотре атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. У зв'язку з цим було скасовано низку рейсів.

Пасажирів закликають стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.

Читайте також, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Інфраструктура Атака дронів Автобуси Поїзди Подорожі Ракетна атака Потяги Пасажири
Новини
Трагедія у Богодухові: російський дрон убив 10-річного хлопчика та його матір у їхньому домі
Трагедія у Богодухові: російський дрон убив 10-річного хлопчика та його матір у їхньому домі
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ