Затримки й автобуси через обстріли: в яких областях поїзди УЗ курсують сьогодні інакше

Через ворожі обстріли залізничної інфраструктури на деяких напрямках у різних областях України можливі затримки поїздів УЗ. На окремих ділянках пасажирів задля безпеки перевозитимуть автобусами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Продовжуємо рух і пріоритезуємо безпеку", - підсумували в "Укрзалізниці".

Уточнюється, що під час трансферів команда "Проліски" допомагає з організацією посадки та реєстрацією пасажирів на борту.

Насамкінець, у компанії подякували БФ "Проліска" за допомогу:

"Залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і застосовувати автобусні трансфери ", - пояснили в УЗ.

"Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об'їздом ", - наголосили в "Укрзалізниці".

У Харківській області України ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищеного ризику.

З огляду на таку ситуацію, прямувати із затримками можуть поїзди:

"Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях", - додали у компанії.

Станом на 09:08 понеділка, 9 лютого, українцям повідомили про нові ворожі обстріли залізничної інфраструктури, внаслідок чого було пошкоджено:

Нагадаємо, що ворожі сили неодноразово завдавали системних ударів по залізничній інфраструктурі України.

Спершу під прицілом опинилися північні регіони - Чернігівська та Сумська області. Там російські війська цілеспрямовано тероризували працівників залізниці.

Так, наприклад, РФ кілька днів поспіль тероризувала Конотоп.

27 січня російські війська атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" (у Харківській області). Ворожий удар призвів до загибелі й травмування багатьох пасажирів.

Паралельно з цим "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини поїздів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення у Харківській області.

Вночі 8 лютого російські війська вкотре атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. У зв'язку з цим було скасовано низку рейсів.

Пасажирів закликають стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.

