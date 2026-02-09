RU

Бьют по людям и поездам: РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины

Фото: последствия ударов РФ по железной дороге (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Россия усилила удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре на севере Украины - дроны поразили локомотив, дизель-поезд и пути на Сумщине и Черниговщине, ранив работника железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Читайте также: Задержки и автобусы из-за обстрелов: в каких областях поезда УЗ курсируют сегодня иначе

Удары по станциям и путям

По его данным, на станции Конотоп вражеский беспилотник поразил локомотив, который должен был присоединиться к пассажирскому поезду. А вблизи станции Терещенская повреждены железнодорожные пути, из-за чего движение временно ограничивали для проведения ремонтных работ.

Есть раненый работник

Известно, что один из беспилотников попал в служебный автомобиль железнодорожников, которые направлялись для восстановления пути. Один работник получил осколочные ранения и был госпитализирован, других членов бригады эвакуировали.

Поврежден дизель-поезд

На Черниговщине, на станции Сновск, в результате атаки был поражен дизель-поезд. Пожар оперативно ликвидировали, сейчас продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено.

В ГСЧС показали последствия

Спасатели показали последствия атаки российских войск на железную дорогу в Сумской области, в частности в Конотопском районе. В результате попадания БпЛА по территории железнодорожной станции возникло возгорание электропоезда.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

 

Ситуация на железной дороге

В частности, в течение нескольких дней российские войска терроризировали Конотоп.

А 27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп-Харьков-Барвенково" в Харьковской области, в результате чего погибли и пострадали пассажиры.

После этого "Укрзализныця" сообщила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения в Харьковской области.

В ночь на 8 февраля российские войска снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области, из-за чего был отменен ряд поездов.

Ранее "Укрзализныця" также ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем на фоне атак на инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов. За последние дни российские дроны нанесли не менее семи ударов по объектам железной дороги в Украине.

