Бьют по людям и поездам: РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины

Удары по станциям и путям

По его данным, на станции Конотоп вражеский беспилотник поразил локомотив, который должен был присоединиться к пассажирскому поезду. А вблизи станции Терещенская повреждены железнодорожные пути, из-за чего движение временно ограничивали для проведения ремонтных работ.

Есть раненый работник

Известно, что один из беспилотников попал в служебный автомобиль железнодорожников, которые направлялись для восстановления пути. Один работник получил осколочные ранения и был госпитализирован, других членов бригады эвакуировали.

Поврежден дизель-поезд

На Черниговщине, на станции Сновск, в результате атаки был поражен дизель-поезд. Пожар оперативно ликвидировали, сейчас продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено.

В ГСЧС показали последствия

Спасатели показали последствия атаки российских войск на железную дорогу в Сумской области, в частности в Конотопском районе. В результате попадания БпЛА по территории железнодорожной станции возникло возгорание электропоезда.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.