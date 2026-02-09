ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Бьют по людям и поездам: РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 15:15
UA EN RU
Бьют по людям и поездам: РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины Фото: последствия ударов РФ по железной дороге (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Россия усилила удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре на севере Украины - дроны поразили локомотив, дизель-поезд и пути на Сумщине и Черниговщине, ранив работника железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Читайте также: Задержки и автобусы из-за обстрелов: в каких областях поезда УЗ курсируют сегодня иначе

Удары по станциям и путям

По его данным, на станции Конотоп вражеский беспилотник поразил локомотив, который должен был присоединиться к пассажирскому поезду. А вблизи станции Терещенская повреждены железнодорожные пути, из-за чего движение временно ограничивали для проведения ремонтных работ.

Есть раненый работник

Известно, что один из беспилотников попал в служебный автомобиль железнодорожников, которые направлялись для восстановления пути. Один работник получил осколочные ранения и был госпитализирован, других членов бригады эвакуировали.

Поврежден дизель-поезд

На Черниговщине, на станции Сновск, в результате атаки был поражен дизель-поезд. Пожар оперативно ликвидировали, сейчас продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено.

В ГСЧС показали последствия

Спасатели показали последствия атаки российских войск на железную дорогу в Сумской области, в частности в Конотопском районе. В результате попадания БпЛА по территории железнодорожной станции возникло возгорание электропоезда.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Ситуация на железной дороге

В частности, в течение нескольких дней российские войска терроризировали Конотоп.

А 27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп-Харьков-Барвенково" в Харьковской области, в результате чего погибли и пострадали пассажиры.

После этого "Укрзализныця" сообщила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения в Харьковской области.

В ночь на 8 февраля российские войска снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области, из-за чего был отменен ряд поездов.

Ранее "Укрзализныця" также ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем на фоне атак на инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов. За последние дни российские дроны нанесли не менее семи ударов по объектам железной дороги в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Дмитрий Кулеба Война в Украине Поезд
Новости
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ