Бьют по людям и поездам: РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины
Россия усилила удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре на севере Украины - дроны поразили локомотив, дизель-поезд и пути на Сумщине и Черниговщине, ранив работника железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.
Удары по станциям и путям
По его данным, на станции Конотоп вражеский беспилотник поразил локомотив, который должен был присоединиться к пассажирскому поезду. А вблизи станции Терещенская повреждены железнодорожные пути, из-за чего движение временно ограничивали для проведения ремонтных работ.
Есть раненый работник
Известно, что один из беспилотников попал в служебный автомобиль железнодорожников, которые направлялись для восстановления пути. Один работник получил осколочные ранения и был госпитализирован, других членов бригады эвакуировали.
Поврежден дизель-поезд
На Черниговщине, на станции Сновск, в результате атаки был поражен дизель-поезд. Пожар оперативно ликвидировали, сейчас продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено.
В ГСЧС показали последствия
Спасатели показали последствия атаки российских войск на железную дорогу в Сумской области, в частности в Конотопском районе. В результате попадания БпЛА по территории железнодорожной станции возникло возгорание электропоезда.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Ситуация на железной дороге
В частности, в течение нескольких дней российские войска терроризировали Конотоп.
А 27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп-Харьков-Барвенково" в Харьковской области, в результате чего погибли и пострадали пассажиры.
После этого "Укрзализныця" сообщила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения в Харьковской области.
В ночь на 8 февраля российские войска снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области, из-за чего был отменен ряд поездов.
Ранее "Укрзализныця" также ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем на фоне атак на инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов. За последние дни российские дроны нанесли не менее семи ударов по объектам железной дороги в Украине.