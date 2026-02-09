ua en ru
За 5 кілометрів до Польщі: РФ вдарила по енергетиці на Волині

Понеділок 09 лютого 2026 09:20
За 5 кілометрів до Польщі: РФ вдарила по енергетиці на Волині Фото: РФ вдарила по енергетиці на Волині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру Нововолинська Волинської області, який розташований в 5 кілометрах від кордону з Польщею.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Нововолинська Бориса Карпуса.

Читайте також: "Шахеди" весь день тероризували Волинь: постраждала критична інфраструктура

"Ворог завдав чергового удару по високовольтній підстанції. Є значні пошкодження, підстанція не працює! На місті вибухів працює ДСНС і всі відповідні служби", - зазначив Карпус.

За його словами, наразі понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла. Повідомляється, що критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів, вода подається від електромережі, на деяких котельнях також перейшли на генератори.

Він також зазначив, що енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії через інші підстанції.

Як працюють школи у місті

Карпус також зазначив, що ліцеї №2 і №7 сьогодні, 9 лютого, працюють дистанційно. Також садочки №6 і №7 дітей не приймають. Решта закладів працюють у штатному режимі.

За 5 кілометрів до Польщі: РФ вдарила по енергетиці на Волині

Що передувало

Нагадаємо, 7 лютого ворожі дрони атакували Волинську область, один із об'єктів критичної інфраструктури зазнав пошкоджень.

Окрім того, російській війська атакували Волинську область у грудні. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.

Також повідомлялось про атаки РФ на Волині наприкінці грудня – тоді тисячі людей також лишились без елетроернергії внаслідок обстрілу дронів.

