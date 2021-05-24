"Авиапиратство". Кто такой Протасевич и как мир реагирует на его задержание

Кто такой Роман Протасевич

Активист и экс-редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич родился 5 мая 1995 года в Минске. Именно этот Telegram-канал был одним из основных источников информации о протестах в Беларуси, которые начались в августе 2020 года после президентских выборов в стране.

Протасевич руководил NEXTA вместе с его основателем Степаном Путило. В ноябре 2020 года в Беларуси их обвинили в организации массовых беспорядков, действиях, грубо нарушающих общественный порядок и разжигании социальной вражды на основе профессиональной принадлежности. Кроме того, Протасевич и Путило были включены белорусским КГБ в список террористов. В январе 2020 года Протасевич попросил о политическом убежище в Польше.

Что произошло

Днем 23 мая самолет польской компании "Ryanair Sun", совершавший рейс Афины - Вильнюс с Протасевичем на борту, совершил экстренную посадку в Минске. Как сообщалось, белорусские диспетчеры сообщили пилотам самолета, который пролетал над территорией Беларуси, о "бомбе на борту". Кроме того, для сопровождения самолета Беларусь подняла в воздух истребитель.

На момент получения информации о минировании самолет приближался к белорусско-литовской границе, однако, развернулся и направился в Минск.

После приземления кинологи обследовали салон самолета, взрывоопасные предметы обнаружены не были. Пассажиры же прошли дополнительную проверку, в ходе которой и был задержан Протасевич. Позже стало известно о задержании девушки Романа - гражданки Российской Федерации Софьи Сапега, которая летела вместе с ним.

Спустя пять часов самолет все же вылетел из Минска в Вильнюс, но уже без шести пассажиров. На борт не сели задержанные Протасевич с девушкой, а также еще четыре человека, которые могут быть сотрудниками КГБ.

Как реагирует мир на задержание Протасевича

После задержания Протасевича мировые лидеры выступили с заявлениями, критикующими действия белорусских властей. Мировые лидеры считают принудительную посадку самолета "государственным терроризмом" и "авиапиратством".

В частности, США и европейские лидеры осудили действия Беларуси и призвали освободить Протасевича, Польша и Литва возбудили уголовные дела из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири считает, задержание Протасевича в аэропорту Минска "пиратством, которое финансируется государством". "Актом государственного пиратства" назвали действия Беларуси и во Франции.

Великобритания призывает Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести срочную встречу, чтобы рассмотреть ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, а Александра Лукашенко за инцидент требуют привлечь к ответственности.

По состоянию на 24 мая ряд авиакомпаний не дожидаясь официального решения начали отказываться от полетов над Беларусью. Уже сегодня вечером лидеры ЕС планируют обсудить возможные меры, которые будут введены против Беларуси из-за задержания журналиста. В частности, могут быть официально запрещены полеты над Беларусью, а "Белавиа" могут запретить приземляться в аэропортах Евросоюза. Кроме того, может быть заблокирован наземный транзит в ЕС из Беларуси.