Самолетам белорусских авиакомпаний могут запретить посадку в аэропортах ЕС, - Bloomberg

Европейский союз рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях против администрации президента Беларуси Александра Лукашенко, когда лидеры стран соберутся за ужином в Брюсселе в понедельник вечером перед началом двухдневного саммита. Санкции могут быть введены после того, как в Минске посадили самолет Rynair и задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой к саммиту.

По данным источника, возможные меры могут включать приостановку полетов над Беларусью, запрет национальной авиакомпании страны приземляться в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси.

ЕС уже работал над дополнительным пакетом санкций в связи со спорными выборами в Беларуси в прошлом году и теперь рассмотрит возможность усиления давления.

В то же время, по словам высокопоставленного чиновника, близкого к европейским переговорам, из возможных вариантов действий ЕС санкции против физических и юридических лиц, вероятно, будут самыми простыми. По словам чиновника, другие варианты, такие как приостановка всех полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью и приостановка всего транзита, включая наземные перевозки, между Беларусью и ЕС, повлекут за собой увеличение расходов для европейских компаний.