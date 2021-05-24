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Самолетам белорусских авиакомпаний могут запретить посадку в аэропортах ЕС, - Bloomberg

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Брюссель, Понедельник 24 мая 2021 13:07
Самолетам белорусских авиакомпаний могут запретить посадку в аэропортах ЕС, - Bloomberg Фото: Страны ЕС готовят санкции против Александра Лукашенко (ec.europa.eu)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях против администрации президента Беларуси Александра Лукашенко, когда лидеры стран соберутся за ужином в Брюсселе в понедельник вечером перед началом двухдневного саммита. Санкции могут быть введены после того, как в Минске посадили самолет Rynair и задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой к саммиту.

По данным источника, возможные меры могут включать приостановку полетов над Беларусью, запрет национальной авиакомпании страны приземляться в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси.

ЕС уже работал над дополнительным пакетом санкций в связи со спорными выборами в Беларуси в прошлом году и теперь рассмотрит возможность усиления давления.

В то же время, по словам высокопоставленного чиновника, близкого к европейским переговорам, из возможных вариантов действий ЕС санкции против физических и юридических лиц, вероятно, будут самыми простыми. По словам чиновника, другие варианты, такие как приостановка всех полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью и приостановка всего транзита, включая наземные перевозки, между Беларусью и ЕС, повлекут за собой увеличение расходов для европейских компаний.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, был вынужден совершить аварийную посадку по требованию властей Беларуси.

Как реагируют на ситуацию мировые лидеры - читайте в материале РБК-Украина.

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