Авиакомпании отказываются от полетов над Беларусью: кто уже изменил маршруты

Европейские авиакомпании отменяют полеты над Беларусью и меняют маршруты рейсов. После принудительной посадки самолета в Минске, когда был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, белорусское воздушное пространство могут закрыть. Решение о санкциях будет рассмотрено в ЕС сегодня вечером.

РБК-Украина собрало все, что известно о запрете полетов над Беларусью на данный момент, перечень авиакомпаний и рейсов - в материале ниже.

AirBaltic изменила маршруты двух рейсов

С 24 мая в национальной латвийской авиакомпании AirBaltic приняли решение не летать над Беларусью. В облет следуют минимум два рейса: Рига - Одесса и Рига - Тбилиси.

В Латвии назвали инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Wizz Air облетает Беларусь

Европейский лоукостер Wizz Air перенаправил рейс Киев-Таллинн 24 мая в облет Беларуси. В авиакомпании сообщили, что постоянно отслеживают ситуацию. Маршрут рейса из Украины в Эстонию был изменен, чтобы избежать белорусского воздушного пространства.

Austrian Airlines направила рейс в обход Беларуси через Украину

В понедельник австрийская авиакомпания Austrian Airlines скорректировала маршрут следования рейса Вена-Москва (AUA601/OS601). Рейс пролегал через воздушное пространство Беларуси, однако 24 мая перевозчик принял решение выполнить полет через Украину.

В Польше анонсировали отмену полетов над Беларусью

По решению властей, в ближайшее время будут запрещены полеты польских авиалиний LOT в воздушном пространстве Беларуси. Это касается рейсов в Минск и в Москву. Решение должны объявить в течение 24-25 мая.

Кроме того, сегодня на заседании перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступит с предложением ко всем странам Евросоюза ввести общий запрет на полеты для авиакомпаний через белорусское воздушное пространство.

Белорусским самолетам могут запретить посадку в аэропортах ЕС

Вечером 24 мая Европейский союз рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях против администрации президента Беларуси Александра Лукашенко. Лидеры стран соберутся за ужином в Брюсселе перед началом саммита и обсудят введение новых ограничений.

В частности, меры могут включать:

приостановку полетов над Беларусью;

запрет национальной авиакомпании страны приземляться в аэропортах ЕС;

блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) также уже получила запрос на приостановление полетов над Беларусью. В ICAO заявили, что обеспокоены случившимся. Данный случай, по мнению организации, может противоречить Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.