"Авіапіратство". Хто такий Протасевич і як світ реагує на його затримання

Хто такий Роман Протасевич

Активіст і екс-редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич народився 5 травня 1995 року в Мінську. Саме цей Telegram-канал був одним з основних джерел інформації про протести в Білорусі, які почалися в серпні 2020 року після президентських виборів в країні.

Протасевич керував NEXTA разом з його засновником Степаном Путило. У листопаді 2020 року в Білорусі їх звинуватили в організації масових заворушень, діях, які грубо порушують громадський порядок і розпалюванні соціальної ворожнечі на основі професійної приналежності. Крім того, Протасевич і Путило були включені білоруським КДБ в список терористів. У січні 2020 року Протасевич попросив про політичний притулок у Польщі.

Що сталося

Вдень 23 травня літак польської компанії "Ryanair Sun", що здійснював рейс Афіни - Вільнюс з Протасевичем на борту, здійснив екстрену посадку в Мінську. Як повідомлялося, білоруські диспетчери повідомили пілотам літака, який пролітав над територією Білорусі, про "бомбу на борту". Крім того, для супроводу літака Білорусь підняла в повітря винищувач.

На момент отримання інформації про мінування літак наближався до білорусько-литовського кордону, однак, розвернувся і попрямував до Мінська.

Після приземлення кінологи обстежили салон літака, вибухонебезпечні предмети виявлені не були. Пасажири ж пройшли додаткову перевірку, в ході якої і був затриманий Протасевич. Пізніше стало відомо про затримання дівчини Романа - громадянки Російської Федерації Софії Сапега, яка летіла разом з ним.

Через п'ять годин літак все ж вилетів з Мінська до Вільнюса, але вже без шести пасажирів. На борт не сіли затримані Протасевич з дівчиною, а також ще чотири людини, які можуть бути співробітниками КДБ.

Як реагує світ на затримання Протасевича

Після затримання Протасевича світові лідери виступили із заявами, що критикують дії білоруської влади. Світові лідери вважають примусову посадку літака "державним тероризмом" і "авіапіратством".

Зокрема, США і європейські лідери засудили дії Білорусі і закликали звільнити Протасевича, Польща і Литва порушили кримінальні справи через інцидент з літаком Ryanair.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'лірі вважає, затримання Протасевича в аеропорту Мінська "піратством, яке фінансується державою". "Актом державного піратства" назвали дії Білорусі і у Франції.

Великобританія закликає міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) провести термінову зустріч, щоб розглянути ситуацію з вимушеною посадкою літака Ryanair в Мінську, а Олександра Лукашенка за інцидент вимагають притягнути до відповідальності.

Станом на 24 травня ряд авіакомпаній не чекаючи офіційного рішення почали відмовлятися від польотів над Білоруссю. Вже сьогодні ввечері лідери ЄС планують обговорити можливі заходи, які будуть введені проти Білорусі через затримання журналіста. Зокрема, можуть бути офіційно заборонені польоти над Білоруссю, а "Бєлавіа" можуть заборонити приземлятися в аеропортах Євросоюзу. Крім того, може бути заблокований наземний транзит до ЄС з Білорусі.