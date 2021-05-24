Франция пригрозила Беларуси санкциями и закрытием воздушного пространства
Франция пригрозила расширить санкции Евросоюза против Беларуси из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. На выходных в Минске принудительно посадили самолет и задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta и блогера Романа Протасевича.
Об этом сообщает BFMTV.
"Это ошеломляющее и скандальное дело. Мы говорим о европейском самолете, европейской компании, между двумя европейскими столицами. …Это акт государственного пиратства, который не может оставаться безнаказанным", - заявил Бон.
Он добавил, что на фоне инцидента с самолетом европейские санкции, которые направлены против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, могут расширить на других официальных лиц страны.
"Это будет обсуждаться сегодня вечером на внеочередном заседании Совета Европы", - добавил представитель МИД Франции.
Также госсекретарь сообщил, что в качестве еще одной меры против белорусских властей могут закрыть воздушное пространство Беларуси.
"Я думаю, что это было бы разумной мерой для нашей защиты, так как жизни европейских граждан подверглись опасности", - пояснил он.
Напомним, в воскресенье в Минске заставили приземлиться самолет Ryanair, на борту которого находился Протасевич. Его задержали.
Ранее РБК-Украина писало, что Канада осудила принудительную посадку самолета Ryanair и призвала освободить основателя Nexta.
Отметим, ранее в Беларуси завели уголовное дело против основателя Nexta Степана Путило.
Также сообщалось, что в марте телеграмм-канал Nexta дистанцировался от координации протестов против Александра Лукашенко в Беларуси.