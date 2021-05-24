С экстренно севшего в Минске рейса могли сойти также агенты КГБ, - глава Ryanair

Глава Ryanair Майкл О'Лири обвинил власти Беларуси в "воздушном пиратстве" после инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске . Пролетая над Беларусью, экипаж получил сообщение из Минска, что на его борту находится взрывное устройство.

По его словам, на борту самолета с Протасевичем могли быть сотрудники белорусского КГБ.

"Похоже, власти намеревались задержать журналиста и его попутчика… Мы полагаем, что в аэропорту также вышли некоторые агенты КГБ", - сказал он.

Глава Ryanair отверг претензии в адрес пилотов, сказав, что они сделали все, что в их силах, чтобы безопасно завершить полет.

Отметим, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России. Из них известно о Романе Протасевиче и его девушке.