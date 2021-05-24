Экстренная посадка самолета с истребителем. Что известно о задержании Протасевича на данный момент

Вчера, 23 мая был задержан белорусский журналист Роман Протасевич . Основатель оппозиционного канала NEXTA летел из Афин в Вильнюс, однако в Минске самолет совершил посадку из-за сигнала о минировании. В Беларуси Протасевич внесен в список террористов. По словам самого блогера, ему грозит смертная казнь.

Все что известно о задержании Романа Протасевича - подробно на РБК-Украина.

Протасевича сняли с рейса в Минске

В воскресенье, 23 мая авиалайнер компании Ryanair экстренно приземлился в столичном аэропорту Беларуси. Причиной незапланированной посадки Boeing 737, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс, стало сообщение о минировании.

На борту самолета находилось 123 пассажира, всех высадили и провели в здание аэропорта для досмотра. Среди них был и экс-главред канала NEXTA, редактор канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. С ноября 2020 года блогер был объявлен в розыск.

23 мая в аэропорту также была задержана девушка Протасевича, гражданка России Софья Сапега. Кроме того, в Вильнюс не вылетело еще 4 человека. На борту с Протасевичем могли быть сотрудники КГБ Беларуси.

Сигнал о бомбе поступил от минских диспетчеров

После проверки самолета и пассажиров взрывное устройство не было обнаружено. Самолет простоял в Минске в течение 7 часов.

Как заявили в Ryanair, сигнал про угрозу минирования экипажу самолета поступил от диспетчеров из Беларуси. После чего в диспетчерской службе дали указание перенаправить судно в минский аэропорт.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири считает, что данный инцидент является "пиратством, которое финансируется государством". Он также отметил, что подобное не случалось ни с одной европейской авиакомпанией.

Лайнер посадили в Минске по указанию Лукашенко

Команду принять самолет в столице отдал сам президент Беларуси. Кроме того, по поручению Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29 для сопровождения лайнера.

Как сообщили в Минобороны Беларуси, в связи с угрозой дежурные войска ПВО были приведены в готовность №1.

При этом, как видно из маршрута следования воздушного судна, в момент разворота к Минску оно находилось ближе к конечной точке следования в Литве.

#Belarus The Ryanair plane from Athens was about to board in Vilnius but it has changed the route and flew to #Minsk. It looks very suspicious. If this was the demand of the Belarusian regime to land in Minsk, then it should draw the attention of the international community pic.twitter.com/HUb3N1ngVQ — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 23, 2021

Самолет угрожали сбить

Оппозиционер Павел Латушко заявил, что белорусская сторона угрожала сбить самолет Ryanair, если он не осуществит посадку в Минске.

Для этого отправили истребитель-перехватчик, а сообщение с угрозами передавали через диспетчеров.

Как сообщил Латушко, "истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться."

Блогер заметил слежку накануне вылета из Греции

Роман Протасевич перед задержанием успел сообщить, что еще в Афинах за ним следил русскоговорящий мужчина.

Он пытался сфотографировать на телефон документы блогера. После чего развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на паспортный контроль.

Протасевич заявил об угрозе смертной казни

Как рассказал латвийскому изданию Delfi.lt один из пассажиров, которые находились на борту вместе с Романом Протасевичем, после сообщения об аварийной посадке самолета в Минске блогер запаниковал.

После приземления его отвели в сторону и вещи выбросили на взлетно-посадочную полосу. Незадолго до того, как сотрудники спецслужб увели его в неизвестном направлении Протасевич сказал: "Здесь меня ждет смертная казнь".

В чем обвиняют Романа Протасевича

В ноябре 2020 года следственный комитет Беларуси внес Романа Протасевича в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Его объявили в розыск и заочно арестовали.

Протасевич проходит обвиняемым в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности; организации массовых беспорядков; организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данные статьи подразумевают срок лишения свободы до 15 лет.

Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга" признаны экстремистскими на территории Беларуси. Напомним, каналы NEXTA и NEXTA Life были основными источниками информации о протестах в Беларуси после выборов президента. С их помощью происходила координация протестных движений против Лукашенко.

Протасевич был главредом NEXTA до сентября прошлого года. С 2019 года он находился в Польше, где подал заявление о предоставлении убежища из-за угрозы преследования белорусскими властями.

Воздушное пространство Беларуси могут закрыть

Во Франции пригрозили расширить санкции Евросоюза против Беларуси. Вечером 24 мая Совет Европы экстренно соберется для обсуждения данного вопроса. Кроме того, в качестве еще одной меры против белорусских властей могут закрыть воздушное пространство Беларуси.

Кроме того, сегодня на заседании в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложит ввести общий запрет на полеты для авиакомпаний из стран ЕС через белорусское воздушное пространство.

Компании AirBaltic, Wizz Air уже сегодня перенаправляют некоторые свои рейсы в облет Беларуси. Польские авиалинии LOT могут принять такое решение 24-25 мая.