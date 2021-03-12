Авария сухогруза с украинцами и заседание СНБО: новости за 11 марта

У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, Совет нацбезопасности и обороны провел заседание, пропавшую 7-летнюю девочку в Херсонской области нашли мертвой. Подробнее о том, что произошло в четверг, 11 марта, - в материале РБК-Украина

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У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие

11 марта у берегов Румынии затонул сухогруз "Волго Балт 179" с украинцами на борту. На данный момент известно о не менее двух погибших.

Министерство иностранных дел Украины обнародовало список спасенных членов экипажа.

На объектах сети АЗС Glusco прошли обыски. Ее связывают с Медведчуком

11 марта, прошли массовые обыски на сети автозаправочных станций Glusco. Ее связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

В Службу безопасности Украины сообщили, что раскрыли схему по теневой реализации топлива, а ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.

Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные решения СНБО

В четверг, 11 марта, в Офисе президента состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Среди основных вопросов было расследование ратификации Харьковских соглашений и возвращение предприятий в государственную собственность.

Напомним, Данилов анонсировал, что на следующем заседании СНБО снова будет рассматриваться вопрос введения санкций. Однако против кого планируют вводить ограничения, держат в тайне.

Минюст просит суд запретить "Партию Шария"

Министерство юстиции Украины просит Окружной административный суд Киева запретить деятельность "Партии Шария". ОАСК открыл производство по данному иску.

Иск основывается на нарушениях в деятельности партии, выявленных правоохранителями. Среди них - подделка подписей в документах при создании партии.

7-летнюю Машеньку, которую искали почти неделю, нашли мертвой: ее убили

В Херсонской области обнаружили тело 7-летней Машеньки Борисовой, которую почти неделю искали родители, полиция, соседи и волонтеры с собаками. Девочка пропала еще 7 марта в селе Счастливое.

Тело Машеньки нашли в старом сарае. Девочку спрятали в мешок. Ранее это помещение проверяли несколько раз, и сегодня мешок обнаружил хозяин дома. На месте работают следователи и криминалисты.

Поражения "Динамо" и "Шахтера" и другие результаты 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 11 марта, прошли первые поединки 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер", свои поединки проиграли.

Подробнее обо всех сегодняшних результатах - в материале РБК-Украина.

Украину накроет зимней стихией с 15-градусным морозом: где будет самая сложная погода

Погода в Украине принесет снегопады, дожди и дожди с мокрым снегом, а в некоторых областях ночная температура снизится до -15 градусов. Такая сложная погода ожидается уже в пятницу, 12 марта.

Кроме того, в пятницу в большинстве областей Украины ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.