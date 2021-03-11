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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 15:15
В Украине объявлено штормовое предупреждение Фото: сильный ветер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 12 марта, в большинстве областей Украины ожидаются сильные порывы ветра. Из-за непогоды синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Порывы ветра до 20 метров в секунду завтра ожидаются ночью на западе, а утром и днем в остальных областях, кроме восточных. На дорогах страны, кроме юго-восточной части, возможна гололедица.

В Карпатах синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду, а также метель и значительный снег ночью.

Синоптики объявили желтый уровень опасности.

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Фото: карта погоды (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, из-за оттепели в западных областях прогнозируют подтопления, а в Карпатах возможен сход лавин.

Добавим, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в марте. Прогнозируют, что дожди с мокрым снегом будут держаться еще долго.

Кроме того, в Украину надвигается метель. Синоптики назвали области, которые окажутся под ударом непогоды.

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