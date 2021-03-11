В Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook .

Порывы ветра до 20 метров в секунду завтра ожидаются ночью на западе, а утром и днем в остальных областях, кроме восточных. На дорогах страны, кроме юго-восточной части, возможна гололедица.

В Карпатах синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду, а также метель и значительный снег ночью.

Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Фото: карта погоды (facebook.com/ukrgmc.official)