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Поражения "Динамо" и "Шахтера" и другие результаты 1/8 финала Лиги Европы

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 23:59
Поражения "Динамо" и "Шахтера" и другие результаты 1/8 финала Лиги Европы Фото: кубок Лиги Европы (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В четверг, 11 марта, прошли первые поединки 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер", свои поединки проиграли.

Подробнее обо всех сегодняшних результатах - в материале РБК-Украина.

Так, в первых матчах 1/8 финала второго по престижу турнира в Европе зафиксированы такие результаты:

  • "Славия" (Чехия) - "Рейджерс" (Шотландия) - 1:1;
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) - 1:1;
  • "ДИНАМО" (Украина) - "Вильяреал" (Испания) - 0:2;
  • "Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0;
  • "Гранада" (Испания) - "Молде" (Норвегия) - 2:0;
  • "Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" (Хорватия) - 2:0;
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) - 1:3;
  • "Рома" (Италия) - "ШАХТЕР" (Украина) - 3:0.

Ответные поединки пройду через неделю, 18 марта.

Напомним, на этой неделе также состоялись четыре из восьми ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В частности, борьбу за главный клубный европейский трофей продолжат "Боруссия" Дортмунд, "Порту", "ПСЖ" и "Ливерпуль". Они выбили из турнира "Севилью", "Ювентус", "Барселону" и "Лейпциг" соответственно.

На следующей неделе состоятся еще четыре матча 1/8 финала ЛЧ. Во вторник сыграют "МанСити"-"Боруссия" (Менхенгладбах) и "Реал"-"Аталанта". В среду еще две путевки разыграют "Челси"-"Атлетико" и "Бавария"-"Лацио".

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