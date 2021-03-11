Поражения "Динамо" и "Шахтера" и другие результаты 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 11 марта, прошли первые поединки 1/8 финала футбольной Лиги Европы . Оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер", свои поединки проиграли.

Так, в первых матчах 1/8 финала второго по престижу турнира в Европе зафиксированы такие результаты:

Напомним, на этой неделе также состоялись четыре из восьми ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В частности, борьбу за главный клубный европейский трофей продолжат "Боруссия" Дортмунд, "Порту", "ПСЖ" и "Ливерпуль". Они выбили из турнира "Севилью", "Ювентус", "Барселону" и "Лейпциг" соответственно.

На следующей неделе состоятся еще четыре матча 1/8 финала ЛЧ. Во вторник сыграют "МанСити"-"Боруссия" (Менхенгладбах) и "Реал"-"Аталанта". В среду еще две путевки разыграют "Челси"-"Атлетико" и "Бавария"-"Лацио".