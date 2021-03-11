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В Украине расширили "оранжевую" зону карантина: что изменилось

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 11:47
В Украине расширили "оранжевую" зону карантина: что изменилось Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. В "оранжевую" зону добавили Николаевскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 11 марта в Украине в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

"Оранжевыми" теперь являются Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

При этом в девяти регионах превышен показатель госпитализаций - в Ивано-Франковской (136,7 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (116,4), Черновицкой (91,6), Житомирской (86,9), Закарпатской (86,7), Николаевской (74,1) и Хмельницкой (66) и Тернопольской (60,1) областях, а также в Киеве (70,3).

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет пересмотреть ограничения в сторону смягчения.

Напомним, за сутки в Украине выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Винницкой, Львовской, Одесской и Черновицкой областях

Также РБК-Украина писало, что ученые НАН заявили, что новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев.

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