МИД обнародовал список спасенных в катастрофе судна Volgo Balt

Напомним, сегодня утром у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. МИД Украины подтвердил гибель двух человек, десять членов экипажа спасли. Поиски еще одного продолжаются.

Также известно, что МИД запустил горячую линию и родственники украинских моряков могут обращаться за информацией по телефону +40212303660.

В январе у побережья Турции затонуло судно, на его борту было 12 членов экипажа, среди которых десять украинцев. В результате инцидента погибли три человека.