На объектах сети АЗС Glusco проходят обыски. Ее связывают с Медведчуком 

Сегодня, 11 марта, проводятся массовые обыски на сети автозаправочных станций Glusco. Ее связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

РБК-Украина обратилось за комментарием в Службу безопасности Украины. В пресс-службе не указали название сети, где проходят обыски, но уточнили, что раскрыли схему по теневой реализации топлива, а ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.

По данному факту начато уголовное производство за отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью или служебным положением, а также за незаконное производство топлива.

Следствие отмечает, что организаторы схемы причастны к обороту и продаже некачественных нефтепродуктов. И уклонением от уплаты налогов нанесли государству ущерб в крупных размерах.

"В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", - отметили в пресс-службе СБУ.

Детали дела обещают сообщить позже.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, масштабные обыски проходят на объектах Glusco по всей стране.

Отметим, в 2017 года швейцарская группа Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева купила сеть Glusco. Однако, по данным СМИ, сеть контролируют структуры из окружения Виктора Медведчука.