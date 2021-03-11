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Минюст просит суд запретить "Партию Шария"

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 10:04
Минюст просит суд запретить "Партию Шария" Фото: Анатолий Шарий (facebook.com/anatolijsharij)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство юстиции Украины просит Окружной административный суд Киева запретить деятельность "Партии Шария". ОАСК открыл производство по данному иску.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - сообщили в суде.

Данное дело будет рассмотрено в ОАСК по упрощенному исковому производству с вызовом сторон. Судебное заседание назначено на 6 апреля.

Напомним, в начале марта СБУ обнаружила нарушения во время перерегистрации "Партии Шария". Правоохранители выявили факт внесения заведомо ложных данных.

Отметим, 16 февраля блогеру Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

Как писало РБК-Украина, Шарий дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запросила международную правовую помощь в деле Шария.

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