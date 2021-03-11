Данилов: на следующем заседании СНБО продолжат рассматривать санкции

На следующем заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) продолжат рассматривать санкции против отдельных лиц. До самого заседания СМИ не узнают, против кого именно будут вводить ограничения.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, его попросили прокомментировать возможное введение санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку в недавнем интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель на похожий вопрос ответила "посмотрим".

По словам Данилова, Мендель не работает в Аппарате СНБО и он не может комментировать, что именно она имела в виду.

"Что касается ситуации, связанной с введением санкций против тех или других физических или юридических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, дано поручение соответствующим органам", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что санкции инициируют Служба безопасности Украины, Кабмин, Верховная рада, Нацбанк и президент.

"На следующем заседании обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос. Кого это будет касаться, вы узнаете только после заседания СНБО", - добавил Данилов.