Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные сегодняшние решения СНБО

В четверг, 11 марта, в Офисе президента состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Среди основных вопросов было расследование ратификации Харьковских соглашений и возвращение предприятий в государственную собственность.

Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Posted by Офіс Президента України on Thursday, March 11, 2021

Расследование ратификации Харьковских соглашений

СНБО поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации украинским парламентом так называемых Харьковских соглашений, которые касались продления срока пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Секретарь СНБО добавил, что спецслужба проверит каждого депутата 6 созыва, которые голосовали как "за" ратификацию соглашений, так и не голосовали.

"Поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали за вопросы. Если СБУ сочтет необходимым, она должна возбудить (дела, - ред.) по госизмене в отношении этих лиц", - сказал Данилов.

Вопрос "Мотор Сич"

На сегодняшнем заседании СНБО решили вернуть в государственную собственность предприятие "Мотор Сич". Данилов отметил, что национализация "Мотор Сич" состоится уже в ближайшее время.

"Предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - будет возвращено в собственность украинского государства в законный конституционный способ ближайшее время", - заявил он.

Санкции против российских банков

СНБО сегодня решил продлить санкции против двух российских банков. Санкции против этих финучреждений Украина ввела еще в 2019 году, однако 19 марта их срок действия закончится.

"Двум этим российским банкам продлен срок еще на три года", - рассказал секретарь СНБО.

Запуск Центра противодействия дезинформации

СНБО принял решение о создании Центра противодействия дезинформации. Работа этого центра начнется уже во вторник, 16 марта. Центр создали на базе Аппарата СНБО. Руководителя этого центра должен в ближайшее время назначить президент.

"Решением СНБО этот центр был создан. Он начнет работать со следующего вторника. К нему будут привлечены представители разведки. Мы сможем дать отпор дезинформации со стороны РФ", - сказал Данилов.

Реакция на ситуацию с "Донецкоблгазом"

СНБО решил проверить "Донецкоблгаз" после ситуации с отключением газоснабжения на тепловые объекты Донецкой области. Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения, то это предприятие вернут в сферу государственного управления.

"Там владельцы по неизвестным причинам решили отключить население от газа. Мы выяснили, что владельцами "Донецкоблгаза" являются 2 компании, зарегистрированные в Гонконге", - рассказал Данилов.