"АТЕШ" зірвали поставки для армії РФ на Сумському напрямку: знищено електровоз
Партизани "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію в тилу армії РФ. Цього разу агенти знищили електровоз у Липецькій області, чим зірвали перекидання військових вантажів на Сумський напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост партизанського руху в Telegram.
Як розповіли партизани, вони провели результативну операцію на одній із залізничних ділянок Липецької області РФ. У результаті диверсії було знищено вантажний електровоз, який ворог задіює для забезпечення потреб російської армії.
"Такі локомотиви використовуються для доставки боєприпасів, палива, озброєння і важкої техніки з глибини країни до напрямків активних бойових дій. Порушення роботи навіть однієї такої одиниці істотно ускладнює постачання передових підрозділів і уповільнює перекидання резервів", - ідеться в публікації.
У партизанському русі зазначили, що виведений з ладу електровоз більше не зможе брати участь у транспортуванні військових ешелонів, що означає, що ще одна частина логістичної системи ворога зупинена.
"Ми послідовно послаблюємо можливості ворога і створюємо проблеми для ЗС РФ. "АТЕШ" продовжує працювати там, де ворог почувається в безпеці, руйнуючи його військову інфраструктуру зсередини", - додали партизани.
Інші диверсії "АТЕШ"
Нагадаємо, 3 травня партизани "АТЕШ" теж відзвітували, що в тимчасово окупованому Луганську знищили КамАЗ армії РФ, який використовувався для забезпечення підрозділів на фронті. Таким чином, постачання ворогу на передову було частково зірвано.
Крім того, 20 квітня стало відомо, що агенти вивели з ладу підстанцію у Воронезькій області, чим порушили постачання військ РФ на Харківському напрямку.
Також ми писали, що 15 квітня у партизанів був звіт про те, що вони обрушили зв'язок між окупантами, знищивши в селищі Гірський Щит (Свердловська область) телекомунікаційну шафу ключової вишки зв'язку.