"АТЕШ" зірвали поставки для армії РФ на Сумському напрямку: знищено електровоз

Партизани "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію в тилу армії РФ. Цього разу агенти знищили електровоз у Липецькій області, чим зірвали перекидання військових вантажів на Сумський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост партизанського руху в Telegram.

Як розповіли партизани, вони провели результативну операцію на одній із залізничних ділянок Липецької області РФ. У результаті диверсії було знищено вантажний електровоз, який ворог задіює для забезпечення потреб російської армії.

"Такі локомотиви використовуються для доставки боєприпасів, палива, озброєння і важкої техніки з глибини країни до напрямків активних бойових дій. Порушення роботи навіть однієї такої одиниці істотно ускладнює постачання передових підрозділів і уповільнює перекидання резервів", - ідеться в публікації.

У партизанському русі зазначили, що виведений з ладу електровоз більше не зможе брати участь у транспортуванні військових ешелонів, що означає, що ще одна частина логістичної системи ворога зупинена.

"Ми послідовно послаблюємо можливості ворога і створюємо проблеми для ЗС РФ. "АТЕШ" продовжує працювати там, де ворог почувається в безпеці, руйнуючи його військову інфраструктуру зсередини", - додали партизани.