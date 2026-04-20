Партизани "АТЕШ" успішно порушили постачання армії РФ на Харківському напрямку

Агенти "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію в тилу ворога. Цього разу вони вивели з ладу підстанцію у Воронезькій області, чим порушили постачання військ РФ на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

У партизанському русі розповіли, що диверсію було проведено в населеному пункті Стаханівське, чим безпосередньо вдарили по логістиці окупаційних військ.

"У районі населеного пункту Стаханівський було підпалено і серйозно пошкоджено трансформатор підстанції, що забезпечувала енергопостачання в/ч 42706 - Арсеналу ГРАУ, а також 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ", - ідеться в повідомленні.

Агенти пояснили, що саме через ці об'єкти відбувається накопичення і розподіл снарядів, зброї і техніки для підрозділів РФ, які діють біля кордону і безпосередньо на лінії фронту.

Так, унаслідок підпалу обладнання підстанції вийшло з ладу, що спричинило повне знеструмлення обох об'єктів.

"Арсенал ГРАУ і ЦМТО позбулися стабільного електропостачання: порушилася робота вантажної техніки, систем зберігання і внутрішньої логістики. Постачання боєприпасів і матеріального забезпечення на передову виявилися замороженими", - йдеться в публікації.

Резюмуючи в "АТЕШ" додали, що склади і центри забезпечення - це кровоносна система армії. І без стабільної роботи інфраструктури ланцюжок переривається. Зокрема, вантажі затримуються, підрозділи недоотримують боєкомплект, а боєздатність падає.