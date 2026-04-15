Окупанти на Покровському напрямку залишилися без постачання завдяки агентам "АТЕШ"

Партизани "АТЕШ" зруйнували зв'язок між окупантами - у селищі Свердловської області Гірський Щит було знищено телекомунікаційну шафу ключової вишки зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух АТЕШ у Telegram.

"Наші агенти продовжують випалювати військову інфраструктуру агресора в глибокому тилу. У населеному пункті Гірський Щит успішно знищено телекомунікаційну шафу ключової вишки зв'язку, що забезпечувала оперативне управління та захищені канали передачі даних для штабу Центрального військового округу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Гірський Щит - це критичний вузол армійської логістики РФ. Виведений з ладу об'єкт безпосередньо координував перекидання резервів і техніки, які прямували на Покровський напрямок.

"Диверсія паралізувала систему обміну інформацією для 90-ї гвардійської танкової дивізії, чиї основні пункти формування і тилові бази постачання зав'язані саме на цей сектор Свердловської області", - повідомляють партизани.

Відомо, що наслідки для ворога відчутні вже зараз: порушення стійкого зв'язку призвело до збою в роботі автоматизованих систем управління тилом. Це спричинило "сліпу зону" в координації між розподільчими центрами Уралу і фронтовими підрозділами, що спричинило зриви графіків навантаження ешелонів і відправки маршових рот.

"Урал більше не є безпечною "фортецею" режиму. Будь-яка інфраструктура, що працює на машину війни, буде горіти - від штабних кабінетів до польових вузлів зв'язку. Поки путінські генерали намагаються наступати на фронті, ми планомірно знищуємо їхню нервову систему в глибокому тилу", - додали в "АТЕШ".

У русі кажуть, що кожна спалена шафа - це хаос у логістиці ворога та врятовані життя наших захисників. Ми знаходимо вразливі місця і б'ємо точно в ціль.