ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти на Покровському напрямку залишилися без постачання завдяки агентам "АТЕШ"

08:00 15.04.2026 Ср
2 хв
Партизани АТЕШ обрушили зв'язок окупантів у Свердловській області, що спричинило хаос у логістиці ворога на Покровському напрямку
aimg Юлія Маловічко
Фото: російський окупант (росЗМІ)

Партизани "АТЕШ" зруйнували зв'язок між окупантами - у селищі Свердловської області Гірський Щит було знищено телекомунікаційну шафу ключової вишки зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух АТЕШ у Telegram.

Читайте також: Партизани "АТЕШ" перетворили антени РЕБ ворога в Криму на непотрібний металобрухт

"Наші агенти продовжують випалювати військову інфраструктуру агресора в глибокому тилу. У населеному пункті Гірський Щит успішно знищено телекомунікаційну шафу ключової вишки зв'язку, що забезпечувала оперативне управління та захищені канали передачі даних для штабу Центрального військового округу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Гірський Щит - це критичний вузол армійської логістики РФ. Виведений з ладу об'єкт безпосередньо координував перекидання резервів і техніки, які прямували на Покровський напрямок.

"Диверсія паралізувала систему обміну інформацією для 90-ї гвардійської танкової дивізії, чиї основні пункти формування і тилові бази постачання зав'язані саме на цей сектор Свердловської області", - повідомляють партизани.

Відомо, що наслідки для ворога відчутні вже зараз: порушення стійкого зв'язку призвело до збою в роботі автоматизованих систем управління тилом. Це спричинило "сліпу зону" в координації між розподільчими центрами Уралу і фронтовими підрозділами, що спричинило зриви графіків навантаження ешелонів і відправки маршових рот.

"Урал більше не є безпечною "фортецею" режиму. Будь-яка інфраструктура, що працює на машину війни, буде горіти - від штабних кабінетів до польових вузлів зв'язку. Поки путінські генерали намагаються наступати на фронті, ми планомірно знищуємо їхню нервову систему в глибокому тилу", - додали в "АТЕШ".

У русі кажуть, що кожна спалена шафа - це хаос у логістиці ворога та врятовані життя наших захисників. Ми знаходимо вразливі місця і б'ємо точно в ціль.

Нагадаємо, нещодавно " АТЕШ" провели диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка була єдиним стабільним шляхом логістики ворога з РФ на передову.

Перед цим партизани руху провели успішну диверсію під Севатсополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Покровськ партизаны Росіяни
Новини
РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта