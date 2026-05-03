"АТЕШ" зірвав постачання окупантів у Луганську: знищено військову вантажівку

У тимчасово окупованому Луганську партизани знищили вантажівку російських військових, яка використовувалася для забезпечення підрозділів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух " АТЕШ ".

За їхніми даними, йдеться про КамАЗ, який належав 2-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді армії РФ. Техніка використовувалася для доставки боєприпасів, продовольства та спорядження на передові позиції.

У "АТЕШ" зазначили, що вантажівка була знищена вночі - зранку вона мала вирушити на завантаження і далі на фронт.

Партизани підкреслюють, що подібна техніка є важливою частиною тилової логістики російських військ, оскільки забезпечує зв’язок між складами та передовою.

"Кожна знищена вантажівка - це зірваний маршрут, затриманий ешелон і дефіцит на передовій. Окупанти не можуть почуватися в безпеці навіть на зайнятих територіях", - заявили в русі.

Також у "АТЕШ" повідомили, що диверсію здійснив агент, який приєднався до руху навесні після поширення агітаційних матеріалів.

Інші диверсії "АТЕШ"

Нагадаємо, 12 квітня партизани повідомляли про диверсію на залізниці в Ростовській області - тоді біля станції Лихівська було знищено тепловоз. Цей вузол використовується для транзиту військових вантажів.