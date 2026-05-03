"АТЕШ" зірвав постачання окупантів у Луганську: знищено військову вантажівку
У тимчасово окупованому Луганську партизани знищили вантажівку російських військових, яка використовувалася для забезпечення підрозділів на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За їхніми даними, йдеться про КамАЗ, який належав 2-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді армії РФ. Техніка використовувалася для доставки боєприпасів, продовольства та спорядження на передові позиції.
У "АТЕШ" зазначили, що вантажівка була знищена вночі - зранку вона мала вирушити на завантаження і далі на фронт.
Партизани підкреслюють, що подібна техніка є важливою частиною тилової логістики російських військ, оскільки забезпечує зв’язок між складами та передовою.
"Кожна знищена вантажівка - це зірваний маршрут, затриманий ешелон і дефіцит на передовій. Окупанти не можуть почуватися в безпеці навіть на зайнятих територіях", - заявили в русі.
Також у "АТЕШ" повідомили, що диверсію здійснив агент, який приєднався до руху навесні після поширення агітаційних матеріалів.
Інші диверсії "АТЕШ"
Нагадаємо, 12 квітня партизани повідомляли про диверсію на залізниці в Ростовській області - тоді біля станції Лихівська було знищено тепловоз. Цей вузол використовується для транзиту військових вантажів.
18 квітня в русі заявили про виведення з ладу підстанції в Луганську, яка забезпечувала електропостачання залізничного вузла, задіяного у постачанні армії РФ. За їхніми даними, на відновлення об’єкта окупантам може знадобитися кілька тижнів.
Згодом, 20 квітня, агенти "АТЕШ" провели ще одну диверсію - цього разу у Воронезькій області. Там вивели з ладу підстанцію, що вплинуло на постачання російських військ на Харківському напрямку.