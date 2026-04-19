В "АТЕШ" розкрили масштабні проблеми армії РФ зі зв’язком і боєприпасами

Проблеми з боєприпасами і зв’язком у російській армії стають системними, а їхній вплив на боєздатність підрозділів дедалі посилюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух " АТЕШ ".

За даними агентів руху, серед російських військовослужбовців дедалі частіше обговорюють нестачу боєприпасів для окремих типів артилерії. Йдеться про так званий "снарядний голод", який безпосередньо впливає на здатність підрозділів вести вогонь і утримувати позиції.

Водночас серйозною проблемою залишається зв’язок. Використовувані системи працюють нестабільно і легко придушуються українськими засобами радіоелектронної боротьби.

У результаті підрозділи втрачають координацію, а управління на окремих ділянках фронту фактично ускладнюється або зривається.

Як зазначають у "АТЕШ", ці проблеми активно обговорюються самими військовими і вже сприймаються як системні.

"При цьому ресурси поступово вичерпуються, а ефективність підрозділів продовжує знижуватися", - підсумували в русі.