ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В "АТЕШ" розкрили масштабні проблеми армії РФ зі зв’язком і боєприпасами

10:06 19.04.2026 Нд
2 хв
Які настрої панують серед російських військових?
aimg Марія Науменко
Фото: російський військовий (Getty Images)

Проблеми з боєприпасами і зв’язком у російській армії стають системними, а їхній вплив на боєздатність підрозділів дедалі посилюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ".

За даними агентів руху, серед російських військовослужбовців дедалі частіше обговорюють нестачу боєприпасів для окремих типів артилерії. Йдеться про так званий "снарядний голод", який безпосередньо впливає на здатність підрозділів вести вогонь і утримувати позиції.

Водночас серйозною проблемою залишається зв’язок. Використовувані системи працюють нестабільно і легко придушуються українськими засобами радіоелектронної боротьби.

У результаті підрозділи втрачають координацію, а управління на окремих ділянках фронту фактично ускладнюється або зривається.

Як зазначають у "АТЕШ", ці проблеми активно обговорюються самими військовими і вже сприймаються як системні.

"При цьому ресурси поступово вичерпуються, а ефективність підрозділів продовжує знижуватися", - підсумували в русі.

Також армія РФ стикається з проблемами поповнення особового складу на тлі зростання втрат. За даними Інститут вивчення війни, темпи набору контрактників поступово знижуються.

У першому кварталі 2026 року щоденний набір оцінюється на рівні 800–1000 осіб проти 1000–1200 роком раніше, попри рекордні виплати. Водночас вербування не встигає за втратами, а в РФ активізують приховану мобілізацію та тиск на цивільний сектор.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Війська РФ
Новини
Аналітика
