Атака на Керч та новий пакет допомоги від Німеччини: новини за 30 травня

Війна Росії проти України: останні новини

Допомога від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Одеси заявив, що його країна передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійде озброєння на загальну вартість - 500 млн євро.

Детальніше про те, що ввійде в пакет допомоги, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Атака на Керч

В ніч на четвер, 30 травня, українські військові вперше вдарили ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Цієї ж ночі українські розвідники уразили у Криму чотири російські катери типу "Тунець". Як розповіли в Головному управлінні розвідки, два з чотирьох уражених катерів було знищено.

Макрон хоче створити коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні

Французький президент Еммануель Макрон хоче створити європейську коаліцію військових інструкторів в Україні.

За інформацією Le Monde, консультації з цього питання мають прискоритися найближчими днями, щоб оголошення могло відбутись під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії 6 і 7 червня.

Українцям нагадали, чому важливо вчасно передавати показники за світло

В періоди відключень електроенергії особливо важливо передавати показники лічильника вчасно. Детальніше про те, чому це необхідно робити вчасно, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

На Алтаї згоріла резиденція Путіна

У неофіційній резиденції російського диктатора Володимира Путіна, яка знаходиться на Алтаї, сталась пожежа.

Одна з будівель майже повністю згоріла внаслідок пожежі. РБК-Україна показало фото та відео з місця подій.

В Одесі чоловік порізав ножем дружину та доньку

В четвер, 30 травня, в Одесі чоловік напав з ножем на дружину з дочкою. Після цього, наклав на себе руки, вистрибнувши з 12 поверху.

Правоохоронці з'ясували, що ввечері 31-річна жінка викликала поліцію через домашнє насильство свого 39-річного чоловіка. Зі слів заявниці, той нібито вперше почав поводити себе агресивно.

На виклик прибули патрульні, які склали відносно кривдника протокол та виписали терміновий заборонний припис, яким зобов’язали чоловіка залишити житло на три доби та заборонили контактувати з сім’єю. У присутності поліцейських чоловік зібрав необхідні речі й пішов з дому.

Однак 30 травня біля під’їзду будинку, в якому родина винаймає квартиру, чоловік несподівано напав на дружину і восьмирічну доньку, коли вони повертались з прогулянки. Детальніше в матеріалі РБК-Україна.