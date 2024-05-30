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На фронті загинула відома парамедик "Госпітальєрів" Ірина "Чека" Цибух

Четвер 30 травня 2024 12:32
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На фронті загинула відома парамедик "Госпітальєрів" Ірина "Чека" Цибух Ірина "Чека" Цибух загинула на Харківському напрямку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула журналістка та парамедик "Госпітальєрів" Ірина Цибух із позивним "Чека".

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю трагічну подію, а також життя та досягнення мужньої дівчини.

Повідомлення про загибель

Про трагічну загибель відважної дівчини повідомили 30 травня самі "Госпітальєри".

"Здається, що це сон. Що зараз ти вийдеш на зв'язок і ми почуємо твій голос. Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої "Чеки" - Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження", - йдеться у їхньому повідомленні у Facebook.

Зазначається, що у її колег і побратимів немає слів, "ніхто досі не вірить в те, що сталося".

"Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону - для всієї України", - наголошується у дописі.

Крім того, "Госпітальєри" навели низку влучних цитат "Чеки" щодо її ставлення до війни, армії та планів на майбутнє:

  • "Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна... єдина історія про волю в цьому контексті - це боротьба за цю волю"
  • "В армію треба йти, тому що це епоха нашої унікальної доби, де ми можемо захищати нашу країну"
  • "Я нещодавно зрозуміла, що цей тренд на те, що ми всі скоро умремо, він досить високо вже звучить, і всі готуються рано чи пізно десь загинути. А коли маєш можливість повертатись до цивільного життя, то ти бачиш, що - окей, можливо пожити це теж може бути тенденцією непоганою. Я просто сама для себе це відкрила. І почала думати - ого, можна ще й пожить!"
  • "Хочу дітей. Хочу будинок. Хочу садити помідори... але війну закінчити найважливіше"
  • "Потрібна стратегія пам'яті... Пам’ять формує суспільство... Це ми робимо не для себе, а для майбутніх поколінь. Пам'ятування ми робимо не для загиблих людей, бо вони уже загинули. А робимо для тих, хто далі буде про це знати. Ми знаємо про це найкраще, бо ми є учасниками цих подій. Але потім буде купа людей, які вже не будуть пам'ятати це як ми"
  • "Чи варте це суспільство вчинку полеглих героїв?"
  • "Найважливіше - вчинок. Оповіді покликані навчити нас боротись за справедливість, карати зло і жертвувати собою заради інших. А якщо інші не вартували цього, то це лиш елемент історії, який підкреслює сміливість і правдолюбство головного героя"
  • "Війна - найгірше місце, де я колись була, але вона дає квиток у справжнє життя, у світ непідробної незалежності, вона таврує знання про скороминущість існування"

"Про прощання з Ірою ми повідомимо пізніше", - підсумували у публікації.

На фронті загинула відома парамедик &quot;Госпітальєрів&quot; Ірина &quot;Чека&quot; Цибух

Публікація "Госпітальєрів" (скріншот: facebook.com/hospitallers)

Насамкінець, колеги "Чеки" оприлюднили низку фотографій дівчини.

На фронті загинула відома парамедик &quot;Госпітальєрів&quot; Ірина &quot;Чека&quot; Цибух

На фронті загинула відома парамедик &quot;Госпітальєрів&quot; Ірина &quot;Чека&quot; Цибух

На фронті загинула відома парамедик &quot;Госпітальєрів&quot; Ірина &quot;Чека&quot; Цибух

На фронті загинула відома парамедик &quot;Госпітальєрів&quot; Ірина &quot;Чека&quot; Цибух

На фронті загинула відома парамедик &quot;Госпітальєрів&quot; Ірина &quot;Чека&quot; Цибух

Ірина "Чека" Цибух (фото: facebook.com/hospitallers)

Життя й досягнення Ірини Цибух

Згідно з інформацією "Суспільного", Ірина Цибух народилась 1 червня 1998 року у Львові. Закінчила Національний університет "Львівська політехніка".

У 2017 році приєдналась до команди "Суспільного", де працювала з філіями, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала грантові проекти, знімала документальні фільми, була медіатренеркою.

Поза роботою брала участь в освітніх проектах - розвивала критичне мислення та медіаграмотність дітей у школах.

У 2018 році Ірина стала фіналісткою конкурсу професійної журналістики "Честь Професії" у номінації "Найкращий репортаж".

У 2021 році разом із колегами стала переможницею цього конкурсу в категорії "Найкраща публіцистика в локальному медіа".

В інтерв'ю для "ELLE Україна" 30 липня 2022 дівчина говорила: "Я така ж молода дівчина, як будь-яка у Франції чи Іспанії. Ми відрізняємося тільки тим, що на нашому кордоні тоталітарний режим, котрий напав на країну, яку я дуже люблю. Мені подобається подорожувати, але жити я хочу тут. І тому я захищаю свою країну, тому й готова померти, щоб мати волю у своїй країні".

На фронті загинула відома парамедик &quot;Госпітальєрів&quot; Ірина &quot;Чека&quot; Цибух

Ірина - неймовірна дівчина (фото: facebook.com/hospitallers)

Повномасштабне вторгнення РФ застало дівчину на сході України, де на 22 і 23 лютого в Покровську та Краматорську було заплановано презентацію її документального фільму про дітей з віддалених сіл Донеччини та Луганщини, яким бракує інклюзії.

24 лютого презентація мала відбутися в Сіверськодонецьку, а наступного дня - в Києві. Замість цього Ірина повернулася до лав добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій на передовій ще з 2014 року.

У складі батальйону Цибух забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала домедичну допомогу.

Крім того, дівчина регулярно комунікувала з медіа, надавала колегам журналістам інформацію щодо роботи парамедиків та медиків у зоні бойових дій, інформувала про можливості навчання й підготовки добровольців для надання якісної домедичної допомоги.

У листопаді 2023 року Ірина отримала відзнаку від президента України - орден "За заслуги" III ступеня. У березні 2024 року стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок".

На фронті загинула відома парамедик &quot;Госпітальєрів&quot; Ірина &quot;Чека&quot; Цибух

Орден Ірини Цибух (фото: facebook.com/hospitallers)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про 10-річну оборону Авдіївки.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри" у Facebook, "Суспільне".

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