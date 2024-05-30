Ще понад 1100 окупантів та 35 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1160 російських загарбників, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 506 260 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 10 танків та 35 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:

особового складу - 506260 (+1160) осіб ліквідовано;

танків - 7710 (+10) од;

бойових броньованих машин - 14913 (+22) од.;

артилерійських систем - 13101 (+35) од.;

РСЗВ - 1088 (+1) од.;

засоби ППО - 815 од.;

літаків - 357 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10532 (+22) од.;

крилатих ракет - 2222 од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 17849 (+53) од.;

спеціальної техніки - 2153 (+11) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генштабу 29 травня інформували, що на фронті протягом доби було зафіксоване 102 бойових зіткнення.

У військовому відомстві додали, що найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп'янському і Покровському напрямках.

Також додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, добою раніше, 29 травня, українські захисники ліквідували 1300 російських окупантів.