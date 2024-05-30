Ще понад 1100 окупантів та 35 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
Сили оборони України за добу ліквідували ще 1160 російських загарбників, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 506 260 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 10 танків та 35 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 506260 (+1160) осіб ліквідовано;
- танків - 7710 (+10) од;
- бойових броньованих машин - 14913 (+22) од.;
- артилерійських систем - 13101 (+35) од.;
- РСЗВ - 1088 (+1) од.;
- засоби ППО - 815 од.;
- літаків - 357 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10532 (+22) од.;
- крилатих ракет - 2222 од.;
- кораблів/катерів - 27 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17849 (+53) од.;
- спеціальної техніки - 2153 (+11) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генштабу 29 травня інформували, що на фронті протягом доби було зафіксоване 102 бойових зіткнення.
У військовому відомстві додали, що найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп'янському і Покровському напрямках.
Також додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, добою раніше, 29 травня, українські захисники ліквідували 1300 російських окупантів.
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