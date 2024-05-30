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ГУР уточнило дані про атаку на катери "Тунець": втрати РФ зросли

Четвер 30 травня 2024 18:14
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ГУР уточнило дані про атаку на катери "Тунець": втрати РФ зросли Ілюстративне фото: ГУР ударило по катерах "Тунець" у Криму (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські розвідники уразили у Криму чотири російські катери типу "Тунець", а не два, як було заявлено раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Як розповіли в ГУР, два з чотирьох уражених катерів КС-701 "Тунець" було знищено.

"Тому загальні втрати держави-агресора Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець", - уточнили у розвідці.

Там додали, що ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

Що передувало

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в спецслужбах розповіли про те, що українські захисники вразили в Криму два російські катери типу "Тунець".

Пізніше цю інформацію офіційно підтвердили у Головному управлінні розвідки.

Зазначимо, що українські захисники вже знищували такі катери. Зокрема, це сталося восени минулого року.

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