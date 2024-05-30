ГУР уточнило дані про атаку на катери "Тунець": втрати РФ зросли
Українські розвідники уразили у Криму чотири російські катери типу "Тунець", а не два, як було заявлено раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
Як розповіли в ГУР, два з чотирьох уражених катерів КС-701 "Тунець" було знищено.
"Тому загальні втрати держави-агресора Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець", - уточнили у розвідці.
Там додали, що ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.
Що передувало
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в спецслужбах розповіли про те, що українські захисники вразили в Криму два російські катери типу "Тунець".
Пізніше цю інформацію офіційно підтвердили у Головному управлінні розвідки.
Зазначимо, що українські захисники вже знищували такі катери. Зокрема, це сталося восени минулого року.
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